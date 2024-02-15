40歲劉香慈驚喜懷第三胎 秀「兩條線」喊：遭到暗算
39歲女星劉香慈過去因演出「新兵日記」爆紅，被封為「最美士官長」，她2016年與藥廠第三代鍾威凱結婚後育有2子，沒想到近日再爆喜訊，就在即將過40歲生日之前，驚喜透露懷第三胎，目前懷孕逾3個月，昨（14）日適逢情人節，她分享老公前陣子得知她「兩條線」的反應，笑說遭到暗算。
劉香慈昨天在社群平台分享得知懷孕的趣事，表示最先知道的是妹妹，當時老公出差，她則拿了過期的驗孕試紙測試，沒想到迅速就顯示兩條線，後來劉香慈又買了新的驗孕棒測試，「先生看到結果，露出開心的笑容，我震驚的看著他說：『你是不是暗算我！！』⋯⋯⋯因爲前兩個孩子，他從來沒有像電影演的那樣，開心抱著老婆旋轉說：我要當爸爸了！！（當然這次也是沒有）；可是他淡定的那抹微笑，好像有任務達成的喜悅感！」
劉香慈回想起得知懷孕時尚未買三個月，但為了後面工作調配便告訴經紀人：「我確診了，兩條線。」經紀人則回：「是第一次嗎？等一下，你是說哪一種確診？」原先經紀人以為是確診新冠肺炎，後來才意會過來她指的是懷孕。
劉香慈臉書全文
關於2條線
第一個人看到的是我妹。先生出差，拿家裡現有的驗孕試紙，2021過期⋯但是還是迅速的顯示兩條線。妹妹笑的樂不可支。
第二次測，拿的是特別買回來的試紙。先生看到結果，露出開心的笑容，我震驚的看著他說：「你是不是暗算我！！」⋯⋯⋯因爲前兩個孩子，他從來沒有像電影演的那樣，開心抱著老婆旋轉說：我要當爸爸了！！（當然這次也是沒有）；可是他淡定的那抹微笑，好像有任務達成的喜悅感！
未滿三個月，除了先生、妹妹、我的cousin, 我覺得必須也要讓經紀人知道，工作才好調配。我跟他說：我確診了，兩條線。他回我：「是第一次嗎？等一下，你是說哪一種確診？」🤪
▪德德IG粉絲超越老爸 鄭運鵬曬30年前帥照：數字沒那麼重要
▪台古裝劇大跳科目三 網傻眼「瘋了嗎」製作方悄悄剪了
▪晚安小雞遭柬警拘留 反詐騙組織成員分析直播三大不合理處
▪獨／昔捲澎恰恰光碟案消失本土劇18年 女星披婚紗模樣曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言