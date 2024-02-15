AV版《我推》主角是已逝女優橫宮七海 網友：無法直視

日本AV女優橫宮七海去年年底被友人曝光身亡消息，得年21歲，讓人震驚。而片商在她離世後推出其生前拍攝8K VR作品「推しの娘」，橫宮七海在片中cosplay《我推的孩子》中的「星野愛」，搭上超夯動漫作品雖然有趣，但有粉絲一想到是橫宮七海遺作，嘆：無法直視。

橫宮七海拍攝AV版《我推的孩子》，她cos的「星野愛」在原作中為偶像團體成員，卻被瘋狂粉絲刺殺身亡，對比橫宮七海現實中於去年年底輕生離世，讓部分網友坦言，一想到橫宮才離世不久，就無法直視，認為片商「賺死人財」，但也有網友看完後讚題材有趣、製作優良，給予高評，是橫宮七海遺留下的佳作。

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