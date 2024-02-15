庹宗華空降「營業中」 張立東傻眼：康哥怎麼長不一樣

由好看娛樂製作發行的「嗨！營業中」第三季播出收視表現再創佳績，本週夥伴們移動到南投為全校師生準備營養午餐，大家認真準備時，小幫手人未到聲先到，直接說出經典台詞：「你們在幹什麼東西？」夥伴們一聽到熟悉的聲音，大家都以為是庹宗康回歸，大家一看到小幫手哇哇大叫，吳映潔後來發現不是庹宗康，一度往回跑，畫面十分搞笑，一旁張立東還驚訝說：「怎麼康哥長不一樣？」原來小幫手是庹宗康哥哥庹宗華一起加入夥伴們的移動任務。

吳映潔在廚房負責熬煮湯底，在廚房中姚元浩不時提醒她：「雞骨要丟下去煮湯。」只見吳映潔手邊忙著攪拌，好像沒有聽到一樣。下1秒姚元浩又下達指令，吳映潔秒拒絕說：「我不要！」姚元浩不厭其煩再提醒：「那個雞骨妳沒有直接燙過水？」吳映潔回：「我當然有燙啊！所以我才不想放生的下去。」

內場大廚姚元浩與吳映潔兩人因為備菜想法不同發生激烈衝突，只見姚元浩想再次導正做法，吳映潔耐住性子回說：「 I know！ I know！」另外為了準備全校師生的營養午餐，郭泓志在內場挑戰尺寸超大的炮爐炒青菜，因為爐子實在太大，火也大，炒好青菜之後給姚元浩試菜，姚元浩直接評論說太油、炸雞也燒焦了，餐點都沒過關，讓夥伴們一陣手忙腳亂。

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