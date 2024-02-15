歐陽娣娣參加選秀遭酸爆！歐陽娜娜親回6字「霸氣護妹」

歐陽娣娣近來參加泰版創造營《創造營亞洲》，除了因為她自稱來自中國挨轟外，初舞台表演後，投票排行更衝上前三名，不過卻也遭到不少網友酸是靠姊的鐵皇族，歐陽娜娜則留言6字挺妹。

歐陽娣娣的投票排名位居第三，讓不少網友質疑「感覺她的實力相比其他的，有點沒法想排名這麼高」、「不是受歡迎，是靠她姊」、「姊姊的红利好大」。甚至她在社群分享節目上跳舞的片段，還被網友「超喜歡你姊姊，就是不太喜歡你」沒想到歐陽娜娜跳出來回應「她姊姊喜歡她」。

歐陽娣娣遭網友酸，歐陽娜娜留言護妹。 圖／擷自微博

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