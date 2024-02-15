恭喜！熊熊大年初一迎愛女出生 醫師讚「很漂亮」

熊熊（卓毓彤）深夜宣布女兒已經平安出生，她表示女兒在大年初一報到，老公也貼心進產房陪產，熊熊打麻醉時忍不住哀嚎「好可怕」，老公則在一旁緊握她的手柔聲安撫「不要怕」，讓網友直呼熊熊老公真的是超級神隊友。

熊熊平安剖腹生下女兒，醫師把女兒抱到她懷裡，她笑「她在抓我的奶」，醫師更大讚兩人的愛女雙眼皮很深很漂亮，網友讚嘆熊熊連生孩子都很美，也敲碗期待看到更多寶寶的影片。

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