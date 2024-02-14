HOOK七年之癢 宣布暫停週更「想成為不被時間制約的人」

百萬YouTuber HOOK（互可）去年才拿下第5屆走鐘獎最大獎「年度個人創作者獎」，13日突宣布從2月開始「暫停週更」，也吐露原因，「想要成為這種不被時間制約的人」。

HOOK透露最近想要停下腳步，精進自己，也坦言「想要做的事情好像沒有辦法在一個禮拜內做完給大家看」，已維持週更蠻久的她決定改變上片頻率，宣布「暫停週更」，且不確定會暫停多久，不過她保證至少一個月會有一支影片。

粉絲則留言「挺你、等你」，覺得 HOOK 都有高質量，表示很喜歡看她的影片，也希望她健康、開心，按自己的步調生活。

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