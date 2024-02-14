HOOK七年之癢 宣布暫停週更「想成為不被時間制約的人」
百萬YouTuber HOOK（互可）去年才拿下第5屆走鐘獎最大獎「年度個人創作者獎」，13日突宣布從2月開始「暫停週更」，也吐露原因，「想要成為這種不被時間制約的人」。
HOOK透露最近想要停下腳步，精進自己，也坦言「想要做的事情好像沒有辦法在一個禮拜內做完給大家看」，已維持週更蠻久的她決定改變上片頻率，宣布「暫停週更」，且不確定會暫停多久，不過她保證至少一個月會有一支影片。
粉絲則留言「挺你、等你」，覺得 HOOK 都有高質量，表示很喜歡看她的影片，也希望她健康、開心，按自己的步調生活。
HOOK IG全文：
【暫停週更通知】
大家好，這裡是互可本人(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)！❤️
我已經維持週更蠻久了，但最近想要停下腳步去精進自己，想要做的事情好像沒有辦法在一個禮拜內做完給大家看，想要閱讀，想要陪小貓，想要避開黑暗與潮濕的地方
不想將很多事情視為「那也是沒辦法」的事
在這個去哪裡都充斥著短影片的時代，我還是想要做長影片，而且Adele或Ariana Grande都可以隔好幾年再唱歌還是活得很好，我也想要成為這種不被時間制約的人
所以從二月開始會暫停每週更新
不知道會暫停多久，但可以保證一個月至少會有一支影片，而且我已經拍影片快要七年了，差不多也要被大家看膩了，七年之癢好癢好癢，趁這個機會體驗小別勝新婚的感覺似乎也很好！距離產生美感！嗯嗯！
差不多就是這樣
祝福大家新年和情人節愉快
每天都因為你們感到很幸福
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