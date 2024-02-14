女星買一整本刮刮樂「輸了萬把元」 超商店員1舉動超暖心

過年期間，刮刮樂買氣熱絡，「2,000萬超級紅包」大獎也陸續被刮出。女星葉欣眉昨（13）日則霸氣豪砸萬元買一整本刮刮樂，不料卻慘賠，但店員的暖舉讓她忍不住發文分享。

葉欣眉昨天到彩券行買了整本刮刮樂，不過由於彩券行人太多，她便到隔壁的便利超商一張一張慢慢刮，豈料最後卻慘賠上萬元，一旁超商店員看她手氣不佳，急忙翻出店內即期品送她，店員暖舉讓她開心在鏡頭前比讚，感動喊說：「人間處處有溫情」。

據悉，葉欣眉購買的是面額1000元的刮刮樂，整本購買得花上2萬5千元，而整體中獎率高達7成，也難怪她感嘆自己運氣差「輸了萬把元」，不過最終超商店員的暖舉讓她轉念表示：「我對別人公益，別人也對我公益」。