剛當媽遭爆轉行當女優？蘿莉塔親揭真相

曾是「大學生了沒」班底的蘿莉塔在去年元旦接受男友戴偉智求婚，5月份公布懷孕喜訊，7月雙方登記結婚，8月迎來愛女。近日突然傳出她要轉行當女優，對此她也親自出面回應。

蘿莉塔照片近來遭盜用，內容中還寫道：「蘿莉塔轉行拍片當女優？」還稱月收入翻倍。對此，她近日出面在社群平台闢謠說道：「這太幽默了啦，居然還寫說月收入高達X，好像很賺的樣子。可惜是當媽了不是當女優」，更高EQ稱龍年一開始就有趣聞，「看來會是個不錯的龍年」。據悉，該照片是蘿莉塔先前參加《玩很大》所拍攝。

蘿莉塔發文一出，引來好友「海產」回：「你要拍，我願意降價陪妳演」，何妤玟笑說：「片子在哪？我一定瘋狂下載五萬次」，其他網友則留言稱：「有賺錢的就是好新聞，好的開始」、「當媽後得當女傭不是女優了啦」、「塔超正」。

據悉，蘿莉塔的另一半是個「富三代」，爺爺那一代是華僑銀行大股東，「以前家裡很有錢，聽說我爸可以把半個香港買下來」，但蘿莉塔否認嫁豪門，表示老公是演員、模特模特兒，且婚後兩人財產各自獨立。