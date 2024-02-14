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北返車流塞爆！彭佳慧從屏東出發「開7個半小時」才到這

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
彭佳慧透露初四北上塞車。 圖/摘自彭佳慧臉書
彭佳慧透露初四北上塞車。 圖/摘自彭佳慧臉書

今年農曆過年連假放七天，昨（13）日雖然是初四但北返車流已明顯增加，女星彭佳慧也在塞在車潮中，事後她則在臉書崩潰表示：「媽呀～腰酸背痛了，我需要按摩一下」。

彭佳慧昨天晚間在臉書發文，透露從早上11點從屏東出發，竟然開了七個半小時才到台北，而中間只休息了一次，讓她無奈表示：「媽呀～腰酸背痛了」。她也笑說：「喜歡開車但不喜歡塞車，還好零食準備的夠，還好副駕駛放的音樂還不錯聽，還好我喜歡回家的感覺，還好新年還是好快樂」，而她也好奇發問，詢問粉絲們塞車時都聽什麼歌？

發文一出引來網友們留言討論：「我今天從台東開回高雄。。也開了六個小時」、「我昨天也是從潮州開了7個半小時到台北」、「零食的儲備，真的是先知呀！」、「好可怕的塞車」、「回屏東塞車到台北都放彭佳慧的歌，然後大聲跟著唱！開再久都不會累」、「什麼歌都聽一輪了」。

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