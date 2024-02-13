張克帆驚爆玩股票「30歲賠光4000萬」 靠岳母一句話逆襲起死回生

張克帆近來上節目自爆25歲時第一次買股票，豈料不到30歲就將4000萬賠光，等於將當時的存款全部賠光。

張克帆近日上《單身行不行》節目，透露年輕時玩股票慘賠的經驗。他表示，第一次買股票是在25歲，當時買的是中強電子，不料「當天我買從平盤到漲停，結果不到中午就變跌停，當時新聞就寫說董事長掏空公司，連續14天跌停。」後來，他又買遠森科的股票，1張26塊，他一口氣買了1200張，「那時候我打高爾夫球看到李登輝講的兩國論，我就想說我來放空好了」，就看到一隻股票叫精業，「我90來不及買，漲到110就放空一下，結果那天精業因為Yaoo買下奇摩公司大賺，直接被軋到205打開」，到最後做多都陪改放空，4千萬全賠光。

主持人好奇問張克帆，常常投資輸錢沒想到要收手嗎？張克帆直言有時還是會賺錢，一天約有50、80萬，但賠的時候都是剛好遇到特殊狀況，「我後來發現跟風水有關」。他直言，在VIP室下單時都沒事，但若在自租的辦公室下單就常常出問題，後來才發現他的辦公室位置剛好過去是廁所的位置，「在那個位置下的決定都是極為衰、衰到爆的那種」，一旁主持人聽完則笑虧：「懂了，因為在廁所，所以輸到脫褲」。

此外，張克帆結婚後也把近200萬的禮金拿來投資，聽了岳母的話「天氣冷你就買統一，天氣熱你就把它賣掉」。他解釋，「飲料大家會喝，它EPS會高」，結果買了統一放了兩年，結果還不錯。

張克帆強調，過去自己只是將擁有的錢拿去賠掉而並非借錢玩股票，要大家別學他這種行為，後來他的觀念則慢慢改變，認為要長期持股比較妥當。他更呼籲大家：「千萬別賭身家」，建議拿財產三分之一出來玩股票就好，「要是真掛了，就掛了，沒關係」。