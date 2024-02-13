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賈永婕抱怨「義大利導遊」 公開身分嘆：有簽合約

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
賈永婕近日也緊跟時事，出面抱怨起當年去義大利的導遊。 圖／摘自賈永婕臉書
賈永婕近日也緊跟時事，出面抱怨起當年去義大利的導遊。 圖／摘自賈永婕臉書

知名作家黃大米於個人粉絲專頁PO出高價遊歐團的飯店開箱影片，表示繳了21萬團費卻住進浴室會淹水的小房間，近日負責該團的導遊出面解釋，再度引發熱議論。女星賈永婕昨（12）日也在臉書發文表示，「我也要來抱怨一下我們去義大利的導遊」，內容笑翻許多網友。

賈永婕昨天在社群平台發文，開頭並寫下：「我也要來抱怨一下我們去義大利的導遊」。原來她口中的「導遊」正是自己的老公，笑說另一半常在半夜訂隔天的旅館，但餐廳卻不會提前預約，有一次到晚上9點多都沒位置，「有位子的他又不要吃，然後又要我去吃中午吃過的餐廳……我就生氣了。」

近來賈永婕夫妻倆到日本滑雪，而一家人明明隔天要回東京，但老公去卻同樣還沒訂飯店，「重點是第一二天房間有洗衣機我洗衣服還要被唸耶，怎麼辦呢？我們好像也有合約。」

此外，近來賈更在留言區爆料，表示老公怕被她聽到所以都躲在廁所訂隔天的飯店，但話鋒一轉則稱能出去玩已經很棒了，只是老公規劃住宿的方式「有一種冒險的感覺」。

賈永婕近日也緊跟時事，出面抱怨起當年去義大利的導遊。 圖／摘自賈永婕臉書
賈永婕近日也緊跟時事，出面抱怨起當年去義大利的導遊。 圖／摘自賈永婕臉書

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