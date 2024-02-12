打包整本2千元刮刮樂！AcQUA源少年曝驚人結局

Hit Fm龍年大年初三（12日）特別節目由男團「AcQUA源少年」主持，林毓家趁機爆料李秉諭家裡過年非常大手筆，李秉諭透露每每過年，家裡每人會各自買1本2000元的刮刮樂，但自己做公益居多，每次刮完都會有點走心，囔囔著說明年不要玩，結果還是繼續買。

回顧2023年，隊長黃莑茗表示在音樂會上留下了很難忘的回憶；盧佾暘則對第一次的跨年演出印象深刻，體會到趕場以及親身經歷了警察幫忙開道，非常感謝大家幫忙，李秉諭在旁補充說真的是千鈞一髮，他們沿路邊跑邊戴舞台設備，才剛上台音樂就開始了，非常刺激好玩；須弘道提到在熟悉的路上出現自己的廣告代言看板，真的很不真實也很滿足，希望新年能夠繼續受到愛戴。

這次過年他們可以好好休息跟家人團圓，不過難得休假可能會想念朝夕相處的團員，有人提議找天吃團圓飯，黃莑茗笑說大家都在北部，自己可以從南部北上吃飯，林毓家撒嬌說「隊長要來發紅包嗎」，黃莑茗說這樣每個人都要拜年表演才藝，表演好才有紅包領，遭團員虧說「請問我們是在錄新春團綜特別節目嗎」。

接下來「AcQUA源少年」將於3月30日站上北流，舉辦「I'm Here」演唱會，購票請洽寬宏售票。Hit Fm新春特別節目眾星雲集，自小年夜到大年初五每天下午1點播出，當晚11點精彩再重播，陪大家歡度龍年、迎接新氣象！