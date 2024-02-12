快訊

幼童公園玩沙挖出死亡女嬰頭 台南生母涉棄屍與同居男友遭法辦

回家幫賣餅！米可白挨轟「一臉不爽」 高EQ回應吐心聲

春節醫院急診常爆人潮 ICU醫曝五大原因：特別是在這時段

打包整本2千元刮刮樂！AcQUA源少年曝驚人結局

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
「AcQUA源少年」李秉諭(左起)、盧佾暘、黃莑茗、須弘道、林毓家開心拜年。圖／Hit Fm聯播網提供
「AcQUA源少年」李秉諭(左起)、盧佾暘、黃莑茗、須弘道、林毓家開心拜年。圖／Hit Fm聯播網提供

Hit Fm龍年大年初三（12日）特別節目由男團「AcQUA源少年」主持，林毓家趁機爆料李秉諭家裡過年非常大手筆，李秉諭透露每每過年，家裡每人會各自買1本2000元的刮刮樂，但自己做公益居多，每次刮完都會有點走心，囔囔著說明年不要玩，結果還是繼續買。

回顧2023年，隊長黃莑茗表示在音樂會上留下了很難忘的回憶；盧佾暘則對第一次的跨年演出印象深刻，體會到趕場以及親身經歷了警察幫忙開道，非常感謝大家幫忙，李秉諭在旁補充說真的是千鈞一髮，他們沿路邊跑邊戴舞台設備，才剛上台音樂就開始了，非常刺激好玩；須弘道提到在熟悉的路上出現自己的廣告代言看板，真的很不真實也很滿足，希望新年能夠繼續受到愛戴。

這次過年他們可以好好休息跟家人團圓，不過難得休假可能會想念朝夕相處的團員，有人提議找天吃團圓飯，黃莑茗笑說大家都在北部，自己可以從南部北上吃飯，林毓家撒嬌說「隊長要來發紅包嗎」，黃莑茗說這樣每個人都要拜年表演才藝，表演好才有紅包領，遭團員虧說「請問我們是在錄新春團綜特別節目嗎」。

接下來「AcQUA源少年」將於3月30日站上北流，舉辦「I'm Here」演唱會，購票請洽寬宏售票。Hit Fm新春特別節目眾星雲集，自小年夜到大年初五每天下午1點播出，當晚11點精彩再重播，陪大家歡度龍年、迎接新氣象！

編輯推薦

「AcQUA源少年」主持Hit Fm龍年特別節目。圖／Hit Fm聯播網提供
「AcQUA源少年」主持Hit Fm龍年特別節目。圖／Hit Fm聯播網提供

相關新聞

恭喜！林逸欣超帥老公露面了 下注浪漫密碼中大樂透

林逸欣全新專輯「墜」10首歌曲MV皆已拍完，跟老公Tony除夕返鄉台南過年，買大樂透中了5個號碼，原以為就要財富自由，可...

打包整本2千元刮刮樂！AcQUA源少年曝驚人結局

Hit Fm龍年大年初三（12日）特別節目由男團「AcQUA源少年」主持，林毓家趁機爆料李秉諭家裡過年非常大手筆，李秉諭...

周杰倫就是狂！讓姆巴佩穿上身 親自出手就贏了

周杰倫（周董）就是狂！他一連在IG分享多張巴黎聖日耳曼足球隊（PSG）球員穿著新款球衣征戰的帥氣照片，笑言：「看到自己的...

許瑋甯、邱澤結婚3年貼臉放閃！婚禮日期曝光

許瑋甯跟邱澤結婚即將邁入3周年，趁著團圓的農曆春節難得放閃，一早在IG分享與親友變裝的美照，自己選擇的角色是克林，特別戴...

火燒車生死一瞬間！駕駛是江蕙金曲作詞人 現況曝光

人稱「芒果王子」的楊哲是江蕙金曲「夢中的情話」作詞人，昨在台南市歸仁區發生火燒車意外，歷經生死一瞬間，接著立即打起精神趕...

柯以柔前夫郭宗坤發藏頭詩 文中暗埋這7個字向誰示愛

柯以柔和郭宗坤打了4年離婚官司，去年終於圓滿落幕，外傳，郭宗坤其實也放下一切，交了一個新女友，過年期間，他臉書發文弄了一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。