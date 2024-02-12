周杰倫就是狂！讓姆巴佩穿上身 親自出手就贏了

周杰倫（周董）就是狂！他一連在IG分享多張巴黎聖日耳曼足球隊（PSG）球員穿著新款球衣征戰的帥氣照片，笑言：「看到自己的創意在球員身上，重點是還贏球！看來這球衣要一直穿著了。」

農曆春節之後迎來龍年，周董替巴黎聖日耳曼球隊設計的球衣有龍的圖騰，搭配球員號碼在農曆年登場相當應景，設計理念是讓龍蟠踞在著名地標巴黎鐵塔、球員名字用篆書字體，還用范特西當作落款，發揚中華文化到巴黎。

近來傳聞球星姆巴佩將離開PSG球隊，所以這可能是姆巴佩最後一件留在聖日耳曼球隊的球衣，周杰倫在社群表示：「不管這會不會是姆巴佩留在巴黎的最後一件球衣，哥希望他把球衣帶著，發揚中華文化，用范特西落款。」而周杰倫與巴黎聖日耳曼球隊已有多次合作，不只是該球隊基金會的贊助人，一起聯手做公益幫助弱勢兒童，周董先前也與梅西、內馬爾一起拍攝廣告。