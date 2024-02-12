許瑋甯、邱澤結婚3年貼臉放閃！婚禮日期曝光

許瑋甯跟邱澤結婚即將邁入3周年，趁著團圓的農曆春節難得放閃，一早在IG分享與親友變裝的美照，自己選擇的角色是克林，特別戴上光頭頭套笑稱是「最辣的克林」，網友紛紛留言讚說「一早被可愛到」、「絕對是光頭造型這個領域最辣的」、「怎麼有功夫裡面趙薇的感覺」。

化身賽亞人孫悟空的邱澤戴上金色假髮，與許瑋甯難得貼臉甜蜜自拍，毫無包袱的溫馨時刻讓粉絲直呼很歡樂，其他Cosplay的還有索隆、瑪利歐等眾多角色，網友大誇「你們夫妻完勝」。

而兩人登記結婚超過2年，由於各自工作滿檔，她去年跟邱澤討論後決定先以工作為重，考慮籌備過程以及天氣，婚禮檔期會在今年秋天，至於形式有百百種想法，「但最後可能還是會選最好實行、最方便的方式，畢竟家裡都還有老人家，不方便拉到太遠的地方。」