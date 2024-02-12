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火燒車生死一瞬間！駕駛是江蕙金曲作詞人 現況曝光

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
楊哲發生車禍之後，立即打起精神趕往演出現場，相當敬業。圖／豪記唱片提供
楊哲發生車禍之後，立即打起精神趕往演出現場，相當敬業。圖／豪記唱片提供

人稱「芒果王子」的楊哲是江蕙金曲「夢中的情話」作詞人，昨在台南市歸仁區發生火燒車意外，歷經生死一瞬間，接著立即打起精神趕往台南關廟演出現場。他晚上演出時在台上談笑風生，絲毫看不出剛剛發生車禍，表現相當敬業。

楊哲透過所屬豪記唱片表示當時開車經過稻田之際，為了閃避一條小狗，不小心連車帶人跌進稻田當中，當時周遭很多父老鄉親提醒他趕快出來，於是立刻踹開擋風玻璃逃出車子，內心又掛念著晚上的演出，所以急忙跑到後車箱拿出晚上的演出服裝，拿完的下1秒鐘立刻爆炸起火，剩餘的手機等等所有家當都在車上，問及傷勢如何？他說沒有大礙，只有踢玻璃時割傷了腳、臉頰，而且原本都會帶著妻小、媽媽一起做秀，還好這次只有自己一個人，真的是不幸中的大幸。

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楊哲(右)跟同門師姐龍千玉同台演出。圖／豪記唱片提供
楊哲(右)跟同門師姐龍千玉同台演出。圖／豪記唱片提供

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