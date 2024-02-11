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男星父親吸入鞭炮煙竟氣喘發作昏迷 盼各方為父祈福

聯合報／ 記者蘇詠智／即時報導
鍾盛忠（中）發布和父母的合照，希望父親（左）能早日清醒。圖／摘自臉書
鍾盛忠（中）發布和父母的合照，希望父親（左）能早日清醒。圖／摘自臉書

應該要充滿歡樂氣氛的農曆春節，馬來西亞的賀歲專輯常客—鍾盛忠、鍾曉玉兄妹卻是難過不已，因為他們的父親在除夕吃完年夜飯後，看放鞭炮而吸入炮煙，導致氣喘發作，竟然呼吸困難，雖然趕快送醫急救，心跳兩度停止，儘管已搶救回來，還是處於昏迷狀態，鍾盛忠在臉書發文時，也請各方為他的父親祈福。

鍾盛忠文中提到父親喜歡看放鞭炮，但因為吸入炮煙造成氣喘大發作，情況非常嚴重，全身發紫、僵硬、呼吸困難，送醫急救後，兩度心跳停止，再由醫師CPR救回，目前仍昏迷、靠機器維生，希望父親的意志力能堅持下去，也請大家為他祈福。此事讓他感觸很深，呼籲大家向父母親說愛你，別忘了跟他們合照，他現在也有很多話想跟父親說，鍾曉玉則表示，大家都在等爸爸醒來、帶他回家，請爸爸一定要堅強。

鍾氏兄妹過去時常有賀歲專輯推出，今年專輯中還化身為當紅的芭比與肯尼，哪知道造型一身紅、充滿喜氣，卻面臨前所未有的挑戰，這個春節讓他們的心情非常沈重。

鍾曉玉（中）也在社群網站上發布和爸媽的合照，為爸爸（左）加油、打氣。圖／摘自IG
鍾曉玉（中）也在社群網站上發布和爸媽的合照，為爸爸（左）加油、打氣。圖／摘自IG

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