39歲資生堂千金初一又當媽 「龍寶寶」近況曝
39歲「資生堂千金」李宓2021年結婚後，當年10月生下一對雙胞胎兒子，去年5月底再剖腹產下愛女，不過已是三寶媽的李宓仍想拚娃，年前才剛做試管，沒想到喜訊立刻來，初一宣布再度懷孕。
李宓在臉書開心宣布懷孕喜訊，「我懷孕了，祝大家龍年行大運發大財。」並說這是她第3次進行試管嬰兒手術，驗血報告年前出爐，得知有懷孕後直呼：「除夕夜給家人們最好的禮物。」
「驗血報告趕在過年前出來了，HCG數值185（5以上表示胚胎有著床）真是除夕夜給家人們最好的禮物，雖然現在寶寶還是個3週的小胎芽，希望他能順利長成大樹，但還不知道是一個還是兩個，要等2月13日開工再回去照超音波檢查」。不過她也提到，寶寶在聽到心跳前都還是很不穩定，因此現在每天膽戰心驚，努力泡腳和散步、禱告。她也分享全家的年夜飯，是品嘗高檔鐵板燒，但因她害喜嚴重，幾乎吃不太下，她也笑說8個月大的女兒首次過年，非常乖巧沒有哭鬧，「不愧是即將要當姐姐的8個月寶寶」。
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