快訊

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃！ 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

超級紅包一刮即中百萬 必做「1件事」財運一滴不外流

3歲女童跨年夜信義區走失14年！網友用AI預測現在長相 家人：等妳團圓

39歲資生堂千金初一又當媽 「龍寶寶」近況曝

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
李宓宣布喜訊，肚裡已有龍寶寶，現在孕期第三周。圖／摘自李宓臉書
李宓宣布喜訊，肚裡已有龍寶寶，現在孕期第三周。圖／摘自李宓臉書

39歲「資生堂千金」李宓2021年結婚後，當年10月生下一對雙胞胎兒子，去年5月底再剖腹產下愛女，不過已是三寶媽的李宓仍想拚娃，年前才剛做試管，沒想到喜訊立刻來，初一宣布再度懷孕。

李宓在臉書開心宣布懷孕喜訊，「我懷孕了，祝大家龍年行大運發大財。」並說這是她第3次進行試管嬰兒手術，驗血報告年前出爐，得知有懷孕後直呼：「除夕夜給家人們最好的禮物。」

「驗血報告趕在過年前出來了，HCG數值185（5以上表示胚胎有著床）真是除夕夜給家人們最好的禮物，雖然現在寶寶還是個3週的小胎芽，希望他能順利長成大樹，但還不知道是一個還是兩個，要等2月13日開工再回去照超音波檢查」。不過她也提到，寶寶在聽到心跳前都還是很不穩定，因此現在每天膽戰心驚，努力泡腳和散步、禱告。她也分享全家的年夜飯，是品嘗高檔鐵板燒，但因她害喜嚴重，幾乎吃不太下，她也笑說8個月大的女兒首次過年，非常乖巧沒有哭鬧，「不愧是即將要當姐姐的8個月寶寶」。

李宓宣布喜訊，肚裡已有龍寶寶，現在孕期第三周。圖／摘自李宓臉書
李宓宣布喜訊，肚裡已有龍寶寶，現在孕期第三周。圖／摘自李宓臉書

李宓。圖／摘自李宓臉書
李宓。圖／摘自李宓臉書

相關新聞

39歲資生堂千金初一又當媽 「龍寶寶」近況曝

39歲「資生堂千金」李宓2021年結婚後，當年10月生下一對雙胞胎兒子，去年5月底再剖腹產下愛女，不過已是三寶媽的李宓仍...

歐陽娣娣「創造營」選秀排名第3 網諷靠姊「鐵皇族」

19歲的歐陽娣娣近來參加泰版創造營《創造營亞洲》，經過初舞台的表演後，她的排名擠進前三名，不過卻有網友認為她是靠姊姊歐陽娜

央視春晚6位台灣藝人參加 網酸「3雜魚沒聽過」

中國大陸央視春節聯歡晚會9日播出，不過當天公開的節目單上的6位台灣藝人，但其中有3位連台灣人都不認識，讓PTT鄉民感到很納悶直

「紅白」播完開戰 黃偉晉拿地瓜球嗆酸民「我怕你嗎」

台視除夕特別節目「2024超級巨星紅白藝能大賞」今晚即將播出，身為主持群之一的黃偉晉在錄影當天和韓國女團LE SSERA...

5年前致命穿幫…劉謙再登春晚又失手了？他這表情衝上微博熱搜

台灣魔術師劉謙2012年榮獲美國好萊塢魔術藝術學院的「年度魔術師獎」（The magician of the year 2011 by The Academy of

包偉銘寵妻發7位數紅包 不介意當年輕阿公

包偉銘今年過年當起「財神爺」，紅包加碼大放送，其中最「受惠」的就是愛妻劉依純，獲得7位數紅包，笑得超開心；特別的是，包偉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。