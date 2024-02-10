央視春晚6位台灣藝人參加 網酸「3雜魚沒聽過」

中國大陸央視春節聯歡晚會9日播出，不過當天公開的節目單上的6位台灣藝人，但其中有3位連台灣人都不認識，讓PTT鄉民感到很納悶直呼「這3人是誰？」

9日網友在PTT上貼出央視春晚的節目單，列出今年有6位台灣藝人參加，分別是蘇有朋、劉謙、胡德夫、黃曦彥、蔡雲詠、楊蕎玉，但是最後3位連台灣人都不認識，讓網友直呼「從名單可以看出，中國台灣代表隊真的沒人了」、「後面三個是誰？」、「後面三位雜魚沒聽過」、「沒歐陽娜娜？過氣了？」、「沒名到連嘴都不知道從何嘴起」。

黃曦彥曾參與演出過，去年中國動作電影票房冠軍「封神第一部：朝歌風雲」，蔡雲詠就讀中國傳媒大學播音主持，參加「中央廣播電視總台2023主持人大賽」。