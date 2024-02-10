「紅白」播完開戰 黃偉晉拿地瓜球嗆酸民「我怕你嗎」

台視除夕特別節目「2024超級巨星紅白藝能大賞」今晚即將播出，身為主持群之一的黃偉晉在錄影當天和韓國女團LE SSERAFIM台上互動時，言語引發爭議，他事後立刻澄清道歉，但仍難阻止風波延燒，甚至工作也丟，時隔多日之後，「紅白」終於播出，正式卸下主持重擔的黃偉晉也正面解釋脫口「叉地瓜球」的原因，並表示現在吃地瓜球都用手抓，「請大家一起響應用手拿地瓜球」。

黃偉晉先發文解釋，當時之所以會說「下面」這個詞，因為當下LE SSERAFIM吃的是袋裝地瓜球，「時空探員應該要把地瓜球倒在漂亮的盤子上啦，這樣我就會說叉她們旁邊那一顆來吃了，該不會這樣也有事，到底想怎樣！！！！！！！！！！」也不清楚為何造成誤會，更說吃地瓜球已都會有陰影，「竹籤就此從我世界裡廢除！！！！！！！！請大家一起響應用手拿地瓜球？？？？？從今爾後我只用手拿地瓜球」。

但仍有網友貼出黃偉晉先前主持的片段，再度嘲諷「哇～這個怎麼不是說夾我下面的麻辣臭豆腐，還是我業障重，你是用手抓來吃啊！那我先道歉囉，如果是用筷子吃，筷子也要在你的世界裡廢除！畢竟用你紅白的邏輯說話可能也會出事，到底是怎樣！好了啦，要裝就裝到最後欸。」黃偉晉親自留言回應：「你眼睛還好嗎？那是碗不是杯子，鴨血都並行的哦，好了啦，我知道你要嘴就嘴到最後，我就是這麼的沒在開黃腔我怕你講嗎」

不過低潮多時的黃偉晉，也終於恢復火力，更表示「《紅白》還沒播出前，人家哪敢傳那些現場錄影片段解釋東解釋西啊，主持人不做這種違反規則的事啦，但一播出之後，謝謝，火力全開直接Super Lady，這兩個禮拜看到很多人在幫我吵，但是，我還是覺得大家都退下吧辛苦了，我！最！會！吵！」

黃偉晉仍不忘呼籲粉絲記得收看「紅白」。本報資料照