5年前致命穿幫…劉謙再登春晚又失手了？他這表情衝上微博熱搜

台灣魔術師劉謙2012年榮獲美國好萊塢魔術藝術學院的「年度魔術師獎」（The magician of the year 2011 by The Academy of magical art），更是史上首位獲得此項殊榮的華人，備受推崇，但他2019年5度登上央視春晚表演，卻出現致命穿幫，事隔5年，他今晚再度登上春晚，表現更是備受矚目。

劉謙先是要現場觀眾準備好4張撲克牌，接著把桌上洗好的撲克牌洗成4條龍，他邊洗牌邊說「很多人說，劉謙啊，你怎麼這麼多年沒有上春晚，因為這些年來，我都在練習這些事。」他挑戰在40秒內要完成，他不但在時限內切出4條龍，其中牌面排序正好符合他的表演時間是24年2月9日晚間9點13分38秒67，正如計時的手機時間所示，讓在場觀眾嘖嘖稱奇。

接下來的魔術更讓人瞠目結舌，全場觀眾和劉謙一樣手握4張撲克牌，眾人按照劉謙指示，把4張撲克牌撕成兩半，將其中半張藏在身上，再經過各種洗牌方式，最後剩下的半張牌，竟與藏起來的另外半張完全吻合，大家看著手裡的牌不可置信，網友也驚呼「我剛剛跟著變魔術，結果一樣，他是怎麼做到的啊？」不過也有眼尖網友發現，劉謙身邊的主持人尼格買提似乎發現自己的牌面並不一致，神色慌張，而「尼格買提穿幫」、「劉謙真的會魔法」、「劉謙魔術雞皮疙瘩」等關鍵字已衝上微博熱搜，看來劉謙表演仍極具話題。

男主持人尼格買提的表情頗耐人尋味。圖／摘自微博