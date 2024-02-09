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包偉銘寵妻發7位數紅包 不介意當年輕阿公

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
包偉銘(右起)、劉依純和兒子包庭政及媳婦元元一起過年。圖／翰森娛樂提供
包偉銘(右起)、劉依純和兒子包庭政及媳婦元元一起過年。圖／翰森娛樂提供

包偉銘今年過年當起「財神爺」，紅包加碼大放送，其中最「受惠」的就是愛妻劉依純，獲得7位數紅包，笑得超開心；特別的是，包偉銘今年正好適逢本命年（甲辰龍年），他要求全家圍爐時，大家都得穿上紅色衣服一起圍爐，一起拜年，感受濃濃的過年氣氛。

包偉銘今年和劉依純、岳母、兒子包庭政，以及媳婦元元一起過年，許多親朋好友在年前不斷詢問他何時要當阿公？包偉銘坦言「很期待」，不過劉依純表示「不要太給年輕人壓力，讓他們能有多點時間相處就好。」包偉銘開玩笑稱劉依純800個不願意當「阿嬤」，不想被喊老，不過兩人最後達成共識，時間到了，自然就會多了新的頭銜，前提要是「年輕的爺爺、奶奶」。

至於新的一年，包偉銘說「有捨才有得」，既然發出大紅包，同樣相信今年會「大發利市」，給自己一劑強心針，透露原有的代言持續續約，同時又新增兩三個代言找上門，目前正在洽談階段。

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