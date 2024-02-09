筋肉媽媽宣布再婚！曬牽手照「多了鑽戒」：這次要幸福到底
健身網紅筋肉媽媽（萬萬）結束與筋肉爸爸12年婚姻，於去年11月曬出牽手照，認了「有新朋友」，今（9）分享再婚喜訊，同樣曬出牽手照，這次手上多了鑽戒，網友則紛紛留言恭喜。
筋肉媽媽今宣布已完成登記結婚：「真的很幸福」，她也談再婚，坦言：「因為人生無法預測未來，這幾個月我們一起經歷了生死別離，他差點傷亡、婆婆當仙，人生能好好享受愛時，就把握，時間不再留給怨。」她表示真的很有緣才會當夫妻，自我喊話：「這次要幸福到底」。
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