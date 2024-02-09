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博恩為龍K爭議道歉自認「渣」 龍龍坦承「有恨」淚吐：心中有塊死掉了

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
博恩邀龍龍「面談」，為龍K爭議道歉。圖／截自臉書／Stand up, Brian！ 博恩站起來！
博恩邀龍龍「面談」，為龍K爭議道歉。圖／截自臉書／Stand up, Brian！ 博恩站起來！

脫口秀演員龍龍2021年控訴遭博恩班底老K影射舊情事，引發「龍K爭議」、網路輿論批評，事後提及此事，她坦言當時身心靈受重傷。而8日，博恩公開一段與龍龍談話的影片，為當年「龍K之亂」道歉，並自認是渣男，而龍龍聽博恩回憶兩人交情以及感受，也淚崩了，她表示經過一些事後她人生態度改變了，坦言「心中有一塊死掉了」。

博恩8日晚間公開「面對」影片，他表示新的一年，「我想要面對我曾經造成的傷害，邀請願意和解的人與我坐下來，面對面交談。」而首集來賓就是曾和他老班底爆龍K爭議的龍龍。

博恩表示，他當時針對龍K爭議回應時就曾說過「從不覺得她有做錯事」，也稱龍龍並非網路腦補的「越想越不對勁」，他認為龍龍是預防傷害、權益爭取，這過程異常艱辛，但後來反彈遠超過該承受的程度。對於當初讓朋友落得這種處境，而他旁觀沒有任何作為，博恩直言：「我一直難以面對」。所以在新年初始，他邀請了龍龍面對面交談，希望可藉此化解心結。

片中博恩說到，他和龍龍本是什麼事都會分享討論的好朋友，能走到至今，龍龍在他的成功中佔了很大一部分，對他很感激。但「龍K爭議」爆發，他即便知道事件原貌，卻未即時發聲，為龍龍感到愧疚，而龍龍看博恩談往事、道歉，過程中漸漸眼眶泛紅，她坦言很失望，表示博恩表示會幫她說話，但節目上卻還是拿她的照片做笑點，她不懂，直言：「你也不缺這個笑點，這幾年一直發生這樣的事情，我就會覺得我們沒那麼好。」博恩則坦承當時就想譁眾取寵，為此感到愧疚。

龍龍在片中數度淚崩，她表示博恩是很清楚她私事的人，卻沒有幫她說話，最終她成了箭靶，甚至喜劇圈中很多演員都拿她當段子來講笑話，讓她對喜劇定義感到模糊，甚至「恨這世界」，當中也包括博恩，不過龍龍也說：「但不會是前幾名，與其說是恨，不如說是失望。」

而博恩去年爆外送員爭議，他坦言明白了「不被相信而無助」的感受。

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