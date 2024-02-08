與戰堂吳亦凡打牌惹議 陳零九親發聲還原實況：合法競技並非賭博

有「戰堂吳亦凡」稱號的竹聯幫戰堂成員張姓男子涉假投資挖礦騙上億遭逮，張嫌社群照片中赫見歌手陳零九、實況玩家丁特、網紅阿滴和他牌桌上同框，被質疑聚賭？陳零九與阿滴透過經紀人回應僅受邀參加聚會，純打牌，並強調打德州撲克是合法競技，而陳零九本人也親自發聲再還原當時情況。

陳零九7日發文，先強調「最高法院已經判決德州撲克是合法的競技並非賭博」，接著談到與張嫌關係，他表示是「朋友的朋友」，對於張嫌涉案他並不知曉，是看了新聞才知道，也還原當天情況：「當天我只是去朋友家單純聚會打德州撲克聊天，無法知悉參與者每個人的情況，也不可能先全部身家都調查過一遍才參與。」

他同時指媒體報導使用「聚賭？拉K？」等過度錯誤連結的標題博取視聽流量，直言：「實在無法認同」，希望能查明真相。陳零九還稱原本他要拍帥氣的跳舞影片，但新聞報導一出，親友紛紛致電關心，導致他影片只能匆匆輸出，直呼：「造成我身心靈有極大的創傷，如果掉粉了怎麼辦？」