快訊

首談妻子收名牌包爭議 尹錫悅未致歉僅稱「遺憾」：恐是政治陰謀

冷氣團發威「除夕又濕又冷」！7縣市氣溫跌破10度 這天起才會回暖

與戰堂吳亦凡打牌惹議 陳零九親發聲還原實況：合法競技並非賭博

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
陳零九。圖／截自IG／diegodtk09
陳零九。圖／截自IG／diegodtk09

有「戰堂吳亦凡」稱號的竹聯幫戰堂成員張姓男子涉假投資挖礦騙上億遭逮，張嫌社群照片中赫見歌手陳零九、實況玩家丁特、網紅阿滴和他牌桌上同框，被質疑聚賭？陳零九與阿滴透過經紀人回應僅受邀參加聚會，純打牌，並強調打德州撲克是合法競技，而陳零九本人也親自發聲再還原當時情況。

陳零九7日發文，先強調「最高法院已經判決德州撲克是合法的競技並非賭博」，接著談到與張嫌關係，他表示是「朋友的朋友」，對於張嫌涉案他並不知曉，是看了新聞才知道，也還原當天情況：「當天我只是去朋友家單純聚會打德州撲克聊天，無法知悉參與者每個人的情況，也不可能先全部身家都調查過一遍才參與。」

他同時指媒體報導使用「聚賭？拉K？」等過度錯誤連結的標題博取視聽流量，直言：「實在無法認同」，希望能查明真相。陳零九還稱原本他要拍帥氣的跳舞影片，但新聞報導一出，親友紛紛致電關心，導致他影片只能匆匆輸出，直呼：「造成我身心靈有極大的創傷，如果掉粉了怎麼辦？」

編輯推薦

相關新聞

與戰堂吳亦凡打牌惹議 陳零九親發聲還原實況：合法競技並非賭博

有「戰堂吳亦凡」稱號的竹聯幫戰堂成員張姓男子涉假投資挖礦騙上億遭逮，張嫌社群照片中赫見歌手陳零九、實況玩家丁特、網紅阿滴和他牌桌上同框，被質疑聚賭？陳零九與阿皆透過經紀人回應僅受邀參加聚會，純打牌，並強調打德州撲克是合法競技，而陳零九本人也親自發聲再還原當時情況。

王室第一人！德國公主裸登《花花公子》 M字腿露半乳

王室成員言行引起關注，不過這次爆爭議的不是英國王室的恩怨情仇，而是德國公主大尺度登上知名雜誌《花花公子》。

演技太尬...李棟旭被罵到想退圈！孔劉1超暖舉動救回他

韓星李棟旭為新劇「殺人者的購物中心」到知名製作人羅暎錫頻道宣傳，身為人氣和實力兼具的演員，李棟旭戲約不斷，其實他曾陷入低...

陳沂遭酸「嘴秋被打活該」 怒回擊：我就這德性不會改變

陳沂當街被打後，7日晚間她現身館長的直播節目中談論此次事件

王少偉當「牽線工具人」 為許藍方賺得百萬代言

王少偉與許藍方之間的緋聞一直傳不停，但雙方都堅稱只是好友，除了之前被挖出一起到日本旅遊，近來又被人目擊到兩人現身在巴黎

黃子佼突向被害人道歉 孟耿如20字回應：勇敢面對！

黃子佼因性騷擾風波沉寂大半年，突然在臉書上對10多年前的被害人Zofia公開致歉，妻子孟耿如也在臉書上發聲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。