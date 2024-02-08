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演技太尬...李棟旭被罵到想退圈！孔劉1超暖舉動救回他

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
李棟旭（右）日前到知名製作人羅暎錫頻道宣傳新戲。圖／摘自YouTube
李棟旭（右）日前到知名製作人羅暎錫頻道宣傳新戲。圖／摘自YouTube

韓星李棟旭為新劇「殺人者的購物中心」到知名製作人羅暎錫頻道宣傳，身為人氣和實力兼具的演員，李棟旭戲約不斷，其實他曾陷入低潮，一度不想演戲，甚至想移民，最後是好友孔劉將他拉回來。

李棟旭6年前和曹承佑合作的戲劇「Life」被大眾罵超慘，觀眾認為他演技尷尬根本沒實力。他在6日播出的節目中大方談及此事，吐露當時陷入低潮，「那時低潮很嚴重，我差不多有1個月沒有出家門。」外界對他的批評讓他很受傷，不光是演技，「『Life』這部作品似乎成為了被指責和攻擊的對象，這些指責好像都是我害的，讓我感到很遺憾，很難過，這也加重了我的低潮。」

他一度想要離開這個圈子，「其實我是不想演戲了，想移民」，他認為自己不該再演戲，「當時我覺得自己超沒用，滿腦子都是負面思想，我想說要動一動，於是就開始運動，但那時候身體狀態也不好，運動完後我又去喝酒。」

幫助他走出低潮的人，是因合作「鬼怪」而有好交情的孔劉，「把我從家裡拉出來的人是他，我們一邊喝酒一邊聊瑣事，我感受到了『我的真實世界就在這裡，網路酸民說的話根本不是全部』。」他那時起決心振作，重拾運動，恢復到如今的神采。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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李棟旭新戲「殺人者的購物中心」評價不錯。圖／Disney+提供
李棟旭新戲「殺人者的購物中心」評價不錯。圖／Disney+提供

孔劉（右）與李棟旭曾合作「鬼怪」。圖／愛奇藝提供
孔劉（右）與李棟旭曾合作「鬼怪」。圖／愛奇藝提供

李棟旭新戲「殺人者的購物中心」評價不錯。圖／Disney+提供
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