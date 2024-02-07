郭富城累倒林家棟攙扶下樓 只睡3小時3處發炎！

郭富城、任賢齊及林家棟共同演出電影「臨時劫案」，將於賀歲檔2月8日上映。三大巨星為電影賣力宣傳，郭富城甚至身體不適而臨時缺席馬來西亞的宣傳，幸好徹底休息後己恢復健康，帥氣出現在香港首映會，更透露特別珍藏了在電影中使用的暴牙道具，顯見對角色的喜愛。

「臨時劫案」已在大陸上映，累積了約8.8億台幣的票房，口碑更是鼎盛，但之前郭富城在大陸宣傳時，似乎身體不太舒服，林家棟更扶著他走樓梯，之後也缺席了馬來西亞的宣傳，但經過休息之後，上周末已神采奕奕的出現在香港首映會，眾人關心他的身體，他說：「那時候我幾乎快沒有聲音了，開完演唱會又立刻趕去機場，天天只睡3、4個小時，從早上6點上飛機就一路宣傳到半夜，家棟見我不舒服，特別扶了扶我。」他接著表示後來發現是扁桃腺發炎了，又影響到了眼睛和耳朵都發炎，「真是牽一髮而動全身，但現在沒有事了。」

談到「臨時劫案」中的角色，郭富城雖然扮演心狠手辣的悍匪，但也是充滿悲劇色彩，導演麥啟光說：「故事曲折離奇，但很幽默，也看到男人的苦惱和社會的狀況，希望觀眾喜歡。」郭富城說：「有報導說周星馳是喜劇之王，而我在電影中可說是悲劇之王。」郭富城表示第一次扮悍匪，很重視這次演出，甚至連拍攝使用的暴牙道具都帶回家珍藏了，問他女兒會好奇他的暴牙嗎？他笑說：「她們會很好奇這是什麼，但懂得這個角色和我本人是不同的。」

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