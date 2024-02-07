快訊

赴陸旅遊團即日起停招 賴清德發聲了：遺憾中國未釋善意

罵聲一片！組團赴陸突襲喊卡「年夜飯恐難嚥」 業者喊要賴清德說明

獨／不接民眾黨中央委員！盧秀燕延攬蔡壁如入府 預計農曆年後上任

郭富城累倒林家棟攙扶下樓 只睡3小時3處發炎！

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
郭富城出席「臨時劫案」香港首映會。圖／華映提供
郭富城出席「臨時劫案」香港首映會。圖／華映提供

郭富城任賢齊林家棟共同演出電影「臨時劫案」，將於賀歲檔2月8日上映。三大巨星為電影賣力宣傳，郭富城甚至身體不適而臨時缺席馬來西亞的宣傳，幸好徹底休息後己恢復健康，帥氣出現在香港首映會，更透露特別珍藏了在電影中使用的暴牙道具，顯見對角色的喜愛。

「臨時劫案」已在大陸上映，累積了約8.8億台幣的票房，口碑更是鼎盛，但之前郭富城在大陸宣傳時，似乎身體不太舒服，林家棟更扶著他走樓梯，之後也缺席了馬來西亞的宣傳，但經過休息之後，上周末已神采奕奕的出現在香港首映會，眾人關心他的身體，他說：「那時候我幾乎快沒有聲音了，開完演唱會又立刻趕去機場，天天只睡3、4個小時，從早上6點上飛機就一路宣傳到半夜，家棟見我不舒服，特別扶了扶我。」他接著表示後來發現是扁桃腺發炎了，又影響到了眼睛和耳朵都發炎，「真是牽一髮而動全身，但現在沒有事了。」

談到「臨時劫案」中的角色，郭富城雖然扮演心狠手辣的悍匪，但也是充滿悲劇色彩，導演麥啟光說：「故事曲折離奇，但很幽默，也看到男人的苦惱和社會的狀況，希望觀眾喜歡。」郭富城說：「有報導說周星馳是喜劇之王，而我在電影中可說是悲劇之王。」郭富城表示第一次扮悍匪，很重視這次演出，甚至連拍攝使用的暴牙道具都帶回家珍藏了，問他女兒會好奇他的暴牙嗎？他笑說：「她們會很好奇這是什麼，但懂得這個角色和我本人是不同的。」

編輯推薦

延伸閱讀

余祥銓驚爆：李亞萍開車吵架「跳車頂+高跟鞋猛敲」

陳沂挨揍館長陳之漢送禮慰問！宣告「要瘋狂消費自己被打」

整疊新鈔捆橡皮筋！黃鐙輝妻「放1年拿出來」驚呆了

TVBS主播宮鬥後續！張靖玲還原「破壞水晶球」原委：有股不舒服味道

相關新聞

郭富城累倒林家棟攙扶下樓 只睡3小時3處發炎！

郭富城、任賢齊及林家棟共同演出電影「臨時劫案」，將於賀歲檔2月8日上映。三大巨星為電影賣力宣傳，郭富城甚至身體不適而臨時...

陳沂挨揍館長陳之漢送禮慰問！宣告「要瘋狂消費自己被打」

網紅陳沂5日當街遭陌生醉漢痛毆，造成臉部及耳朵受傷。昨（6）日她出面召開記者會，除了譴責暴力外，談及被打一度崩潰與母親抱著痛哭。對此，館長陳之漢也送上禮盒慰問，祝福她早日康復，而陳沂則表示：「我現在瘋狂消費自己被打」。

NONO三案件不起訴 小紅老師申請再議獲2案續查

年關將至，司法案件沒有假期。NONO陳宣裕被網紅「小紅老師」指控性侵，台北地檢署認定這宗案件有10位被害人提告，其中3人提不出證據，去年12月就此3人

陳沂擁有「政二代家世」 繼母是金馬影后陸小芬

陳沂5日當街遭陌生男子毆打，6日在立委徐巧芯、陳菁徽陪同下舉行記者會，痛訴是預謀犯案，還與媽媽抱頭痛哭，而過去陳沂曾被起底，父母曾當過台北市議

子瑜續約3年卻遭JYP打壓 堂哥出手「當台灣窗口鋪路」

韓國女團TWICE的台灣籍成員周子瑜，2002年與JYP續約後，2023年當其他團員陸續有個人活動、代言等，子瑜卻遲遲沒有疑被冷凍，只能跟著團體活動，讓粉絲

慟！婁峻碩摯愛病逝 焦凡凡淚崩：回來當我們的小孩

婁峻碩、焦凡凡情侶檔養育愛犬「啾啾」，稍早忍痛宣布啾啾離世的噩耗，透過啾啾的IG發文：「在你們看到這篇文的時候，我已經在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。