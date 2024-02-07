陳沂挨揍館長陳之漢送禮慰問！宣告「要瘋狂消費自己被打」

網紅陳沂5日當街遭陌生醉漢痛毆，造成臉部及耳朵受傷。昨（6）日她出面召開記者會，除了譴責暴力外，談及被打一度崩潰與母親抱著痛哭。對此，館長陳之漢也送上禮盒慰問，祝福她早日康復，而陳沂則表示：「我現在瘋狂消費自己被打」。

陳沂昨天晚上在社群平台分享館長送上的慰問禮盒，今天下午也再次分享禮盒與館長寫的小卡片，表示館長的公關本來要親自到府慰問，「我說太遠了，不要麻煩。還是妳想來看現在新聞熱門打卡景點？」發文一出，引來許多網友留言，有網友則在留言區附上陳沂先前笑館長的臉書動態虧她，而陳沂則幽默回說：「我現在要瘋狂消費自己被打」。

據悉，館長昨（6）日在直播中聊起陳沂遭毆打事件時激動說道：「我知道在場的各位有些人不喜歡陳沂。可是！可不可以你喜歡我，所以也喜歡陳沂她一下！好不好？負正得正。」有網友則笑稱被館長的暖心嚇到，「館長是怎樣！走暖男乾哥路線喔」。

陳沂幽默回網友：「我現在要瘋狂消費自己被打」。圖／摘自臉書

陳沂曝光館長送上的禮盒與慰問小卡。圖／摘自臉書

商品推薦