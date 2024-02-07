NONO三案件不起訴 小紅老師申請再議獲2案續查

年關將至，司法案件沒有假期。NONO陳宣裕被網紅「小紅老師」指控性侵，台北地檢署認定這宗案件有10位被害人提告，其中3人提不出證據，去年12月就此3人提告部分將NONO不起訴。

為此，小紅老師聲請再議，高檢署認為其中有疑點待查，將2案發回續查。小紅老師剛剛在臉書發文透露心情。

她說，「首先，不起訴的部分不是針對我的，是其他被害人。

其實1/24就發回了，但是我們尊重檢方偵查的程序及被害人的隱私，所以一直沒有對外發文，希望能夠聚焦在案件本身，為被害人掙得一個遲來的公平正義。

其中有兩件聲請再議的發回續查，希望檢察官能夠明查綜觀全部的事證去審酌整個案件。

最後一案沒有再議的那件不起訴處分已經確定了，打官司真的不容易，我們其他9位女孩會帶著她的份繼續努力。」

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