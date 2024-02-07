陳沂擁有「政二代家世」 繼母是金馬影后陸小芬

陳沂5日當街遭陌生男子毆打，6日在立委徐巧芯、陳菁徽陪同下舉行記者會，痛訴是預謀犯案，還與媽媽抱頭痛哭，而過去陳沂曾被起底，父母曾當過台北市議員，而她的繼母則是金馬影后陸小芬。

陳沂的父親陳俊源當選過第5屆台北市議員，但之後捲入榮星花園弊案，之後母親陳雪芬就代夫出征，成功當選第6屆至第8屆台北市議員。之後兩人離婚，陳沂跟著媽媽移居到澳洲，父親則在2005年與金馬影后陸小芬再婚，不過陳沂坦言跟父親不熟，自然跟繼母也無交集，陸小芬也沒有談及陳沂。

陸小芬。 圖／聯合報系資料照

商品推薦