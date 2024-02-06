快訊

官司未了...媽媽嘴「最衰雇主」呂炳宏賠631萬判決遭廢棄 最高法院理由出爐

JASM新增豐田入股 台積電決定於熊本再擴建二廠

外國人遊日本買什麼？他花18萬日圓爆買UNIQLO 「隱藏式」服務曝光

慟！婁峻碩摯愛病逝 焦凡凡淚崩：回來當我們的小孩

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
焦凡凡(左)跟男友婁峻碩共同養育愛犬「啾啾」。圖／摘自IG
焦凡凡(左)跟男友婁峻碩共同養育愛犬「啾啾」。圖／摘自IG

婁峻碩、焦凡凡情侶檔養育愛犬「啾啾」，稍早忍痛宣布啾啾離世的噩耗，透過啾啾的IG發文：「在你們看到這篇文的時候，我已經在天上當小天使，在金色大草原奔跑一小段時間了唷。」

「啾啾」3個月大時成為焦凡凡的兒子，「貓派」的婁峻碩跟她交往後被「啾啾」融化，曾自曝在家中地位甚低，排在焦凡凡、「啾啾」後面。「啾啾」發文提到自己有先天性肝臟問題，8歲時經醫師叮嚀會很辛苦，所以一直很努力吃藥治療，未料上個月17日動作遲緩緊急送醫，「爸爸、媽媽送我去醫院發現我已經進入肝昏迷狀態，住院一個晚上，1/18的下午氨指數真的還是降不下來，我就知道我可能要用別的身分再跟爸爸、媽媽和大家見面了。」

「這段過程很短暫很突然，休克一下下、呼吸不太到空氣，後來就飛到上面成為小天使了」，這段由焦凡凡、婁峻碩打出的文字看似輕描淡寫，實則藏著他們滿滿的心疼，尤其焦凡凡第一時間難以承受噩耗，消化情緒後才延至今天透過IG分享，「啾啾」發文說：「我充滿滿滿的愛，過了這10年8個月，現在是真正的超人狗啾啾了。」

面對愛犬離世，婁峻碩不捨留言「我們永遠愛你」，深情喊道「你永遠、永遠都會是我最愛的小天使」，焦凡凡也分享跟啾啾的對話，道出滿滿不捨，啾啾安慰她說這段時間過得相當幸福，最後焦凡凡溫情喊話：「謝謝啾啾，你要乖乖的當小天使，然後再回來找我跟爸爸當我們的小孩，好嗎？」

編輯推薦

焦凡凡照顧愛犬「啾啾」近11年。圖／摘自IG
焦凡凡照顧愛犬「啾啾」近11年。圖／摘自IG
婁峻碩被「啾啾」融化，從貓派變為狗派。圖／摘自IG
婁峻碩被「啾啾」融化，從貓派變為狗派。圖／摘自IG
焦凡凡跟愛犬「啾啾」的對話相當感人。圖／摘自IG
焦凡凡跟愛犬「啾啾」的對話相當感人。圖／摘自IG

相關新聞

慟！婁峻碩摯愛病逝 焦凡凡淚崩：回來當我們的小孩

婁峻碩、焦凡凡情侶檔養育愛犬「啾啾」，稍早忍痛宣布啾啾離世的噩耗，透過啾啾的IG發文：「在你們看到這篇文的時候，我已經在...

陳沂挺Toyz自己也被毆 媒體人吐重點「揪出幕後黑手」 宿敵馮語婷稱大快人心

網紅陳沂5日大街上遭黃姓男子施暴，事後對方供稱是誤認陳沂為「網婆」，但媒體人黃揚明認為是「預謀性針對陳沂的攻擊」，質疑她可能長期被跟監，直言重點是要揪出幕後黑手。

女星驚爆約會險遭圈內人侵犯 兩大關鍵線索曝光

陳天仁日前上中天「小明星大跟班」分享NG約會經驗，藝人陳天仁驚爆曾遭約會對象伸出狼爪，對方直接把她扛到床上想要對亂來，她...

在街頭遭陌生男痛毆 陳沂首發聲「我不好，很害怕」

網紅陳沂5日傳出在街上遭到陌生男子襲擊毆打，警方獲報後立即趕往現場逮捕行兇的男子，而陳沂臉部及耳朵有受傷。據「ETtod...

演出《海角七号》爆紅！夾子樂團主唱小應遭封殺 轉念法律「考律師」

夾子樂團主唱應蔚民（小應）現改名應朗丰，過去演出過電影「海角七号」水蛙一角，當時人氣也水漲船高，但是近年來已少見到他出現在螢光幕，近日他在臉書

曾爆無套出軌嫩妹！金曲歌王Leo王近況曝光「離開10年老東家」

2019年拿下金曲歌王獎座的Leo王，2022年被當時的老婆爆出無套出軌嫩妹，過了幾個月後他證實已離婚，2023年再被拍到當起多元化計程車司機，當時經紀公

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。