慟！婁峻碩摯愛病逝 焦凡凡淚崩：回來當我們的小孩

婁峻碩、焦凡凡情侶檔養育愛犬「啾啾」，稍早忍痛宣布啾啾離世的噩耗，透過啾啾的IG發文：「在你們看到這篇文的時候，我已經在天上當小天使，在金色大草原奔跑一小段時間了唷。」

「啾啾」3個月大時成為焦凡凡的兒子，「貓派」的婁峻碩跟她交往後被「啾啾」融化，曾自曝在家中地位甚低，排在焦凡凡、「啾啾」後面。「啾啾」發文提到自己有先天性肝臟問題，8歲時經醫師叮嚀會很辛苦，所以一直很努力吃藥治療，未料上個月17日動作遲緩緊急送醫，「爸爸、媽媽送我去醫院發現我已經進入肝昏迷狀態，住院一個晚上，1/18的下午氨指數真的還是降不下來，我就知道我可能要用別的身分再跟爸爸、媽媽和大家見面了。」

「這段過程很短暫很突然，休克一下下、呼吸不太到空氣，後來就飛到上面成為小天使了」，這段由焦凡凡、婁峻碩打出的文字看似輕描淡寫，實則藏著他們滿滿的心疼，尤其焦凡凡第一時間難以承受噩耗，消化情緒後才延至今天透過IG分享，「啾啾」發文說：「我充滿滿滿的愛，過了這10年8個月，現在是真正的超人狗啾啾了。」

面對愛犬離世，婁峻碩不捨留言「我們永遠愛你」，深情喊道「你永遠、永遠都會是我最愛的小天使」，焦凡凡也分享跟啾啾的對話，道出滿滿不捨，啾啾安慰她說這段時間過得相當幸福，最後焦凡凡溫情喊話：「謝謝啾啾，你要乖乖的當小天使，然後再回來找我跟爸爸當我們的小孩，好嗎？」

焦凡凡照顧愛犬「啾啾」近11年。圖／摘自IG 婁峻碩被「啾啾」融化，從貓派變為狗派。圖／摘自IG 焦凡凡跟愛犬「啾啾」的對話相當感人。圖／摘自IG

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