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陳沂挺Toyz自己也被毆 媒體人吐重點「揪出幕後黑手」 宿敵馮語婷稱大快人心

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
陳沂開記者會談遭施暴事件。記者沈昱嘉／攝影
陳沂開記者會談遭施暴事件。記者沈昱嘉／攝影

網紅陳沂5日大街上遭黃姓男子施暴，事後對方供稱是誤認陳沂為「網婆」，但媒體人黃揚明認為是「預謀性針對陳沂的攻擊」，質疑她可能長期被跟監，直言重點是要揪出幕後黑手。

陳沂今（6）日下午開記者會還原事發過程，表示對方曾詢問「你是陳沂嗎？」，認為是預謀犯案，才會要確認她的身分。黃揚明看了她所描述的經過，顯然也認同陳沂的看法。

而曾與陳沂爆糾紛的馮語婷則是於今（6）早發文，直言：「我相信『可能』會有人譴責暴力，也會很多人笑到沒力（例如我）。」坦承看到陳沂被打的新聞時覺得大快人心。

馮語婷寫下「如果那些譴責暴力的人跟我一樣從去年八月到今天，長達半年的時間遭到陳三斤的言語霸凌跟造謠抹黑，那這則新聞對我而言是大快人心，且我不會有一絲一毫的同情心。」

其實陳沂日前才挺Toyz譴責暴力，當時她還說道「下個被打可能是我」，竟然過不久也遭殃。網友認為，即便平時嘴上功夫常惹怒人，但打人還是不對的。

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陳沂（中）開記者會談遭施暴事件。記者沈昱嘉／攝影
陳沂（中）開記者會談遭施暴事件。記者沈昱嘉／攝影

馮語婷看陳沂被打事件。圖／截自臉書／馮語婷
馮語婷看陳沂被打事件。圖／截自臉書／馮語婷

黃揚明認為是「預謀性針對陳沂的攻擊」。圖／截自臉書／黃揚明（剝雞）
黃揚明認為是「預謀性針對陳沂的攻擊」。圖／截自臉書／黃揚明（剝雞）

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