女星驚爆約會險遭圈內人侵犯 兩大關鍵線索曝光

陳天仁日前上中天「小明星大跟班」分享NG約會經驗，藝人陳天仁驚爆曾遭約會對象伸出狼爪，對方直接把她扛到床上想要對亂來，她出聲警告對方才收手，她也在節目中揭露對方也是圈內人，是一名李姓演員，主持人吳宗憲也認識，吳宗憲也好奇陳天仁為什麼會和周孝安離婚？陳天仁則透露：「他負面情緒比較多一點，長期下來會被影響。」

陳天仁還原事件經過：「他突然帶我去喝藥酒雞湯，吃完後又說要給我的伴手禮忘在家要回去拿，我本來想說在家門口等一下就好，結果他又倒威士忌叫我進去坐，一直變來變去，我真的氣炸，我站起來就說要走。」沒想到對方竟伸出狼爪：「他直接把我扛到床上，整個人壓上來，我揍了他一拳說『你再碰我，我就報警，然後上網公佈你』，他才肯讓我走。」

她也坦言沒預料對方會有這種行為：「一開始覺得這個人應該不會怎樣，因為他和前任都是圈內的，憲哥也認識，是一位姓李的男演員。」阿虎一聽到關鍵字立馬知道對方身份：「妳應該早點公佈他的，這種故事其實已經發生過很多次，他現在也跟我女生朋友有些不愉快。」

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