在街頭遭陌生男痛毆 陳沂首發聲「我不好，很害怕」
網紅陳沂5日傳出在街上遭到陌生男子襲擊毆打，警方獲報後立即趕往現場逮捕行兇的男子，而陳沂臉部及耳朵有受傷。據「ETtoday新聞雲」報導，5日傍晚陳沂在行經台北長安東路時，突然遭到一名陌生男子攔路，接著男子就動手毆打她，陳沂雖然有閃躲，但是臉部及耳朵仍受傷，警方獲報到場，逮捕行兇男子，男子稱自己喝醉，誤以為陳沂是自己在網路上認識的「網婆」，因為對方曾讓他受傷，所以才會動手，警方依傷害罪現行犯將黃男移送法辦。陳沂也到醫院檢查，臉部及耳朵有挫傷。
陳沂剛在臉書發文表示「謝謝大家關心❤️我不好，很害怕。我不是第一個，更不會是最後一個被暴力對待的受害者。下午2:30會在立法院召開記者會說明，譴責暴力。謝謝各位。」
更多推薦
▪泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻
▪1雙鞋穿10年！男星被爆鐵公雞 內幕流出
▪阿本自曝和劉書宏吵架 原因竟是他親了別的男人
▪不只BoA、SJ！SHINee的他來了 網暴動「高雄是天堂嗎」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言