在街頭遭陌生男痛毆 陳沂首發聲「我不好，很害怕」

網紅陳沂5日傳出在街上遭到陌生男子襲擊毆打，警方獲報後立即趕往現場逮捕行兇的男子，而陳沂臉部及耳朵有受傷。據「ETtoday新聞雲」報導，5日傍晚陳沂在行經台北長安東路時，突然遭到一名陌生男子攔路，接著男子就動手毆打她，陳沂雖然有閃躲，但是臉部及耳朵仍受傷，警方獲報到場，逮捕行兇男子，男子稱自己喝醉，誤以為陳沂是自己在網路上認識的「網婆」，因為對方曾讓他受傷，所以才會動手，警方依傷害罪現行犯將黃男移送法辦。陳沂也到醫院檢查，臉部及耳朵有挫傷。

陳沂剛在臉書發文表示「謝謝大家關心❤️我不好，很害怕。我不是第一個，更不會是最後一個被暴力對待的受害者。下午2:30會在立法院召開記者會說明，譴責暴力。謝謝各位。」

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