演出《海角七号》爆紅！夾子樂團主唱小應遭封殺 轉念法律「考律師」

夾子樂團主唱應蔚民（小應）現改名應朗丰，過去演出過電影「海角七号」水蛙一角，當時人氣也水漲船高，但是近年來已少見到他出現在螢光幕，近日他在臉書揭背後原因。

小應吐露2年前與經紀人產生合作的扞格，造成近年演藝機會大減，深感被封殺了，原因不是因為社會事件的負面形象，「而是基本權利義務的堅持，造成可能為業界感覺的「不友善」（？）」目前他在學習法律，「當我開始唸法律同時，漸漸發現演藝的法律相關權利義務，也就是契約合作的問題嚴重..」也有意要考律師，但還未考上。

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