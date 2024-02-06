曾爆無套出軌嫩妹！金曲歌王Leo王近況曝光「離開10年老東家」

2019年拿下金曲歌王獎座的Leo王，2022年被當時的老婆爆出無套出軌嫩妹，過了幾個月後他證實已離婚，2023年再被拍到當起多元化計程車司機，當時經紀公司回應「他喜歡開車而開Uber」，近來現況曝光已離開待了10年的老東家，回到獨立音樂人身分。

Leo王2日發文自曝，離開舊東家顏社，感謝他們一路以來的照顧，更一起完成了很多事情，有很多很棒的回憶。而對於未來的規劃，坦言很期待恢復為獨立音樂人的身分。

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