泰勒絲4奪葛萊美「年度專輯」 台上突曝4月喜訊

第 66 屆葛萊美獎頒獎典禮於台灣時間今（5）日中午於洛杉磯舉行，流行天后泰勒絲（Taylor Swift）拿下最大獎「年度專輯」，打破歷史紀錄成為該項獲獎次數最多的歌手，同時她也驚喜宣布自己將在四月份推出全新專輯「The Tortured Poets Department」，成為典禮一大亮點。

泰勒絲在拿下「最佳流行演唱專輯」時致詞時表示：「我想要透過告訴粉絲們一個我隱藏了兩年的消息來感謝你們，那就是我的全新專輯將在 4 月 19 號發行，叫做『The Tortured Poets Department』，我要趕快下台去 PO 文了！」她在典禮前幾個小時將原本 IG 的大頭貼套上黑白濾鏡，當時所有樂迷與外媒都推測是在預告重錄專輯『舉世盛名（泰勒絲全新版）』（Reputation(Taylor’s Version)）即將到來，結果殺出全新專輯消息嚇瘋網路與在場所有人。

泰勒絲當晚帶著專輯製作人 Jack Antonoff 以及也有參與「午夜」一曲的「絕色女伶」拉娜德芮（Lana Del Rey）二度上台，領回壓軸大獎「年度專輯」，面對創下全新大會紀錄，她表示這是她人生中最美好的時刻：「但每當我完成一首歌，或是終於寫出一段我很愛的音樂橋段，或是在篩選MV畫面，又或是我在和舞者或樂手們彩排時，抑或是我即將要去東京演出，對我來說我都是同等的開心！」她表示自己想要持續做下去，「謝謝你們一直給予機會讓我做我喜歡做的事，這真是太不可思議了！」

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