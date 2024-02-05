快訊

恭喜！李昇基火速升格當爸 李多寅平安產下小公主

還有機會！威力彩春節加碼搭配4摃 下期頭獎上看3.1億元

7年沒年終！國民黨尾牙請黨工吃龍蝦烏魚子 韓國瑜高歌「我們都是一家人」

李英愛「醫女大長今」還沒開拍 官方突緊急闢謠

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
李英愛要靠演技克服新舊作品間的差異。圖／摘自日刊體育
李英愛要靠演技克服新舊作品間的差異。圖／摘自日刊體育

李英愛相隔20年重扮「大長今」，引發不少觀眾猜測新版「醫女大長今」與20年前的「大長今」之間是否有關聯性。因為謠言四起，製作公司KPJ 5日發表聲明闢謠，澄清兩個版本之間「沒有任何關係」。

根據韓媒掌握消息，李英愛雖然是民眾心中經典的「大長今」代表，但她和所有演員一樣，是按照SOP試鏡，憑實力取得角色演出機會。這也代表李英愛對新版「醫女大長今」的認同，也展現了想靠演技一絕勝負的野心。

官方表示，新作中的人物和角色設定、故事情節都有別於2003年的版本，所以不是續集，更不是前傳，希望觀眾不要誤會。

延伸閱讀

網爆「王力宏陳X州四人運動」！王力宏提告 結果出爐

後悔上億房產太早給兒子？胡瓜曾對胡釋安憂心這件事

歐陽靖發「不自殺聲明」 譚艾珍吐心聲：跌到現在

恭喜李昇基當爸了！李多寅平安產下小公主

相關新聞

李英愛「醫女大長今」還沒開拍 官方突緊急闢謠

李英愛相隔20年重扮「大長今」，引發不少觀眾猜測新版「醫女大長今」與20年前的「大長今」之間是否有關聯性。因為謠言四起，...

江大成沒送新書扯蔣萬安柯文哲 胡瓜怒嗆「我看不懂」

胡瓜和Sandra今為TVBS新節目「拜託ATM」接受媒體聯訪，日前江大成被爆出胡瓜為他宣傳新書，但胡瓜至今卻仍未收到新...

整疊新鈔捆橡皮筋！黃鐙輝妻「放1年拿出來」驚呆了

萁萁與黃鐙輝結婚13年，育有1女2子，常透過社群分享婚姻、育兒日常。近日萁萁從家中翻出去年換得新鈔，但看完鈔票的狀況後整個傻眼！

霍建華「親密貼臉」24歲女星！網友怒批：綠茶沒界限

男星霍建華近期回到大陸拍戲，劇組殺青後卻被爆與24歲女星李凱馨親密摟肩拍照，引來網友抨擊，認為霍建華早已結婚，但卻與其他女星過於親近實在不妥。

劉德華曝曾有粉絲藏床底 揭隱婚原因「我以為是可以的」

劉德華近來在中國大陸宣傳新片「紅毯先生」，談到明星們最困擾的私生飯，他憶起多年前曾有粉絲躲在他的床下，還有當年為何隱婚的原因。

有夠衰！難擺脫「假面甜心」標籤 安海瑟薇又招罵

在電影裡多半飾演親切可人女孩的安海瑟薇，雖然受到影迷的喜愛，可是過去卻曾一度被貼上「最討人厭女星」的標籤，因為那幾年她事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。