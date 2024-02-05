李英愛「醫女大長今」還沒開拍 官方突緊急闢謠

李英愛相隔20年重扮「大長今」，引發不少觀眾猜測新版「醫女大長今」與20年前的「大長今」之間是否有關聯性。因為謠言四起，製作公司KPJ 5日發表聲明闢謠，澄清兩個版本之間「沒有任何關係」。

根據韓媒掌握消息，李英愛雖然是民眾心中經典的「大長今」代表，但她和所有演員一樣，是按照SOP試鏡，憑實力取得角色演出機會。這也代表李英愛對新版「醫女大長今」的認同，也展現了想靠演技一絕勝負的野心。

官方表示，新作中的人物和角色設定、故事情節都有別於2003年的版本，所以不是續集，更不是前傳，希望觀眾不要誤會。

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