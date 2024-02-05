江大成沒送新書扯蔣萬安柯文哲 胡瓜怒嗆「我看不懂」

胡瓜和Sandra今為TVBS新節目「拜託ATM」接受媒體聯訪，日前江大成被爆出胡瓜為他宣傳新書，但胡瓜至今卻仍未收到新書，江大成事後致歉，解釋等上胡瓜的節目再親自送書，胡瓜對此今不滿表示「他跟記者說的我都看不懂啊，他說他送給蔣萬安、柯文哲書，我想問他是上了柯文哲哪個節目？」

胡瓜先前舉辦媒體餐敘，提到江大成先前幫江大成的新書掛名推薦，至今沒收到實體書籍，江大成當時向胡瓜致歉，經紀人並解釋這陣子都是錄影時親自送書，「關於書的事情，是這樣子的。江大成電商創業筆記》一出版，大成立即親自送書給專文寫推薦序的前後任台北市長蔣萬安市長及柯文哲主席，以及何飛鵬社長。有安排到吳宗憲憲哥、曾國城城哥的節目打書時也親自送書了。剛好近日一直還在等待瓜哥節目的通知，希望可以親手呈送，耽誤了時間還請瓜哥見諒！」

但胡瓜對這樣的回應頗有微詞：「他跟記者講的話我也看不懂，他新書送給柯文哲和蔣萬安，然後他說要等我的節目，我想反問他一句，你是上了柯文哲哪個節目？還是上了蔣萬安哪個節目？我只要問他這一句就好。」而目前江大成是「百變智多星」的關主，礙於業界規則，原則上江大成也不方便上「拜託ATM」，胡瓜補充，先前葉欣眉受邀上「女大我最大」，但因為她是「百變」主持人，後來她選擇主動退通告，也是相同的考量，並非針對江大成。

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