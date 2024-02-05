快訊

台76線小貨車載水果遭撞 失控翻落高架橋墜邊坡...車上2人雙亡

超幸運！統一發票中獎清冊出爐 13位得主他僅花50元中千萬

首次朝野協商！藍綠白下午達成共識 立法院2月20日開議

整疊新鈔捆橡皮筋！黃鐙輝妻「放1年拿出來」驚呆了

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
萁萁去年用橡皮筋捆新鈔收藏，近日拿出來後超傻眼。 圖／摘自萁萁三寶媽臉書
萁萁去年用橡皮筋捆新鈔收藏，近日拿出來後超傻眼。 圖／摘自萁萁三寶媽臉書

萁萁黃鐙輝結婚13年，育有1女2子，常透過社群分享婚姻、育兒日常。近日萁萁從家中翻出去年換得新鈔，但看完鈔票的狀況後整個傻眼！

萁萁近日在臉書發文，並附上一整排的200元新鈔，透露原先過年前都有換新鈔的習慣，去年換到200元的新鈔後，因為太難換到所以捨不得用，前2天她想到這批新鈔後便拿出來看，不料新鈔的狀態讓她驚喊：「然後剛剛想到去年的貳佰，啊～橡筋啊～你為何融化呢？我又沒有讓您曬太陽啊～到底」。

發文一出，網友們紛紛留言：「橡皮筋很容易融化喔，要換新鈔可以去台灣銀行他們有新的200元」、「現在橡皮筋都是環保材質唷 時間到自己融化⋯而且是直接黏在上面」、「潮濕也有關係」、「用橡皮筋綑？你也太可愛了吧！」。

萁萁去年用橡皮筋捆新鈔收藏，近日拿出來後超傻眼。 圖／摘自萁萁三寶媽臉書
萁萁去年用橡皮筋捆新鈔收藏，近日拿出來後超傻眼。 圖／摘自萁萁三寶媽臉書

延伸閱讀

霍建華「親密貼臉」24歲女星！網友怒批：綠茶沒界限

大S、具俊曄罕放閃！網挖23年前對比照嚇喊：完全沒變

林襄瘦到炸出肋骨 練瑜珈辣洩「超兇曲線」

TVBS主播宮鬥後續！張靖玲還原「破壞水晶球」原委：有股不舒服味道

相關新聞

江大成沒送新書扯蔣萬安柯文哲 胡瓜怒嗆「我看不懂」

胡瓜和Sandra今為TVBS新節目「拜託ATM」接受媒體聯訪，日前江大成被爆出胡瓜為他宣傳新書，但胡瓜至今卻仍未收到新...

整疊新鈔捆橡皮筋！黃鐙輝妻「放1年拿出來」驚呆了

萁萁與黃鐙輝結婚13年，育有1女2子，常透過社群分享婚姻、育兒日常。近日萁萁從家中翻出去年換得新鈔，但看完鈔票的狀況後整個傻眼！

霍建華「親密貼臉」24歲女星！網友怒批：綠茶沒界限

男星霍建華近期回到大陸拍戲，劇組殺青後卻被爆與24歲女星李凱馨親密摟肩拍照，引來網友抨擊，認為霍建華早已結婚，但卻與其他女星過於親近實在不妥。

劉德華曝曾有粉絲藏床底 揭隱婚原因「我以為是可以的」

劉德華近來在中國大陸宣傳新片「紅毯先生」，談到明星們最困擾的私生飯，他憶起多年前曾有粉絲躲在他的床下，還有當年為何隱婚的原因。

有夠衰！難擺脫「假面甜心」標籤 安海瑟薇又招罵

在電影裡多半飾演親切可人女孩的安海瑟薇，雖然受到影迷的喜愛，可是過去卻曾一度被貼上「最討人厭女星」的標籤，因為那幾年她事...

曾國城首吐心結「他遺棄我們」 羅時豐淚崩愧疚道歉

羅時豐的YouTube頻道近來邀請到好友曾國城，兩人數十年的好交情，在近年來則生變，曾國城首吐露心結，讓羅時豐感到抱歉落下男兒淚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。