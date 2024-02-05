整疊新鈔捆橡皮筋！黃鐙輝妻「放1年拿出來」驚呆了

萁萁與黃鐙輝結婚13年，育有1女2子，常透過社群分享婚姻、育兒日常。近日萁萁從家中翻出去年換得新鈔，但看完鈔票的狀況後整個傻眼！

萁萁近日在臉書發文，並附上一整排的200元新鈔，透露原先過年前都有換新鈔的習慣，去年換到200元的新鈔後，因為太難換到所以捨不得用，前2天她想到這批新鈔後便拿出來看，不料新鈔的狀態讓她驚喊：「然後剛剛想到去年的貳佰，啊～橡筋啊～你為何融化呢？我又沒有讓您曬太陽啊～到底」。

發文一出，網友們紛紛留言：「橡皮筋很容易融化喔，要換新鈔可以去台灣銀行他們有新的200元」、「現在橡皮筋都是環保材質唷 時間到自己融化⋯而且是直接黏在上面」、「潮濕也有關係」、「用橡皮筋綑？你也太可愛了吧！」。

萁萁去年用橡皮筋捆新鈔收藏，近日拿出來後超傻眼。 圖／摘自萁萁三寶媽臉書

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