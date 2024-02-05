快訊

台76線小貨車載水果遭撞 失控翻落高架橋墜邊坡...車上2人雙亡

超幸運！統一發票中獎清冊出爐 13位得主他僅花50元中千萬

首次朝野協商！藍綠白下午達成共識 立法院2月20日開議

霍建華「親密貼臉」24歲女星！網友怒批：綠茶沒界限

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
男星霍建華近期回到大陸拍戲，劇組殺青後卻被爆與24歲女星李凱馨親密摟肩拍照，引來網友抨擊。 圖/摘自小紅書
男星霍建華近期回到大陸拍戲，劇組殺青後卻被爆與24歲女星李凱馨親密摟肩拍照，引來網友抨擊。 圖/摘自小紅書

男星霍建華近期回到大陸拍戲，劇組殺青後卻被爆與24歲女星李凱馨親密摟肩拍照，引來網友抨擊，認為霍建華早已結婚，但卻與其他女星過於親近實在不妥。

有「最美藝考生」之稱的新加坡女星李凱馨其實是星二代，父母親都是演員，小時在北京讀書，後來被香港導演許鞍華相中拍廣告出道，前陣子她與霍建華一起拍戲，在劇組的殺青聚會中與霍建華額頭貼額頭親密合影，當時霍建華的手也摟著李凱馨的肩。

李凱馨將這張照片上傳到自己的小紅書，並寫下：「好開心殺青了以後還可以一起聚，謝謝華哥，永遠那麼照顧和疼我這個妹妹，在劇組裡有你的日子真的很快樂！也謝謝Ruby姐的熱情招待和認可，好快樂遇見你們。」

照片一出，卻引來網友狂罵，「已婚男性私下跟異性拍照的時候這麼親密不太好吧！又不是劇照」、「親密的動作、文案合適嗎？還放在首圖」、「這年紀了還有哥哥妹妹之說」、「綠茶代言人」；但也有網友出面替他們倆說話，「公開曬就是什麼事也沒有，遮遮掩掩才有事！現實生活中也是這樣的」。

事實上，李凱馨當天還曝光了其他照片，她也與林心如一同合照，因此有網友也出面替李凱馨說話，「公開曬就是什麼事也沒有，遮遮掩掩才有事

現實生活中也是這樣的」、「人家嫂子都沒說話了」、「你們不和同事聚會的嗎？凱馨媽媽也在啊」

男星霍建華近期回到大陸拍戲，劇組殺青後卻被爆與24歲女星李凱馨親密摟肩拍照，引來網友抨擊。 圖/摘自小紅書
男星霍建華近期回到大陸拍戲，劇組殺青後卻被爆與24歲女星李凱馨親密摟肩拍照，引來網友抨擊。 圖/摘自小紅書

男星霍建華近期回到大陸拍戲，劇組殺青後卻被爆與24歲女星李凱馨親密摟肩拍照，引來網友抨擊。 圖/摘自小紅書
男星霍建華近期回到大陸拍戲，劇組殺青後卻被爆與24歲女星李凱馨親密摟肩拍照，引來網友抨擊。 圖/摘自小紅書

男星霍建華近期回到大陸拍戲，劇組殺青後卻被爆與24歲女星李凱馨親密摟肩拍照，引來網友抨擊。 圖/摘自小紅書
男星霍建華近期回到大陸拍戲，劇組殺青後卻被爆與24歲女星李凱馨親密摟肩拍照，引來網友抨擊。 圖/摘自小紅書

延伸閱讀

艾菲爾預言「游錫堃勝」翻車挨酸！許聖梅逆風相挺：老師很準

香港極品美少女「2.5億賠到剩94塊」 淚揭慘痛投資史

大S、具俊曄罕放閃！網挖23年前對比照嚇喊：完全沒變

前T台主播張靖玲揭霸凌真相！美女律師酸：出社會還做女校把戲

相關新聞

江大成沒送新書扯蔣萬安柯文哲 胡瓜怒嗆「我看不懂」

胡瓜和Sandra今為TVBS新節目「拜託ATM」接受媒體聯訪，日前江大成被爆出胡瓜為他宣傳新書，但胡瓜至今卻仍未收到新...

整疊新鈔捆橡皮筋！黃鐙輝妻「放1年拿出來」驚呆了

萁萁與黃鐙輝結婚13年，育有1女2子，常透過社群分享婚姻、育兒日常。近日萁萁從家中翻出去年換得新鈔，但看完鈔票的狀況後整個傻眼！

霍建華「親密貼臉」24歲女星！網友怒批：綠茶沒界限

男星霍建華近期回到大陸拍戲，劇組殺青後卻被爆與24歲女星李凱馨親密摟肩拍照，引來網友抨擊，認為霍建華早已結婚，但卻與其他女星過於親近實在不妥。

劉德華曝曾有粉絲藏床底 揭隱婚原因「我以為是可以的」

劉德華近來在中國大陸宣傳新片「紅毯先生」，談到明星們最困擾的私生飯，他憶起多年前曾有粉絲躲在他的床下，還有當年為何隱婚的原因。

有夠衰！難擺脫「假面甜心」標籤 安海瑟薇又招罵

在電影裡多半飾演親切可人女孩的安海瑟薇，雖然受到影迷的喜愛，可是過去卻曾一度被貼上「最討人厭女星」的標籤，因為那幾年她事...

曾國城首吐心結「他遺棄我們」 羅時豐淚崩愧疚道歉

羅時豐的YouTube頻道近來邀請到好友曾國城，兩人數十年的好交情，在近年來則生變，曾國城首吐露心結，讓羅時豐感到抱歉落下男兒淚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。