劉德華曝曾有粉絲藏床底 揭隱婚原因「我以為是可以的」
劉德華近來在中國大陸宣傳新片「紅毯先生」，談到明星們最困擾的私生飯，他憶起多年前曾有粉絲躲在他的床下，還有當年為何隱婚的原因。
劉德華透露2004年在拍電影「天下無賊」時，有個16歲的少年躲在他飯店房間床底下一天，當劉德華在按摩時，是按摩師提醒他床底下有聲音，才發有人藏在床下，而那位少年從農村來的，想要找工作，劉德華還請對方吃了一頓飯，兩人談了一個多小時。另外劉德華也談到當年為何隱婚的原因，他笑稱因為「上一代的藝人結婚沒講，生孩子也沒講，就以為是可以的」。
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