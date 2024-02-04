被點名黃偉晉失言風波戰犯 莎莎沉寂一週發聲「會讓自己更進步」
黃偉晉日前主持「超級巨星紅白藝能大賞」時，對韓國女團LE SSERAFIM一句話失言，遭到網友痛批，黃偉晉隨後發文道歉，不過網友點名莎莎是害黃偉晉遭到大家誤會的戰犯，風波鬧了一週後，莎莎再發文吐露心聲。
莎莎在IG限動發文，「這陣子的風波謝謝大家關心，每個建議和鼓勵我都收到！我會更努力在每一份工作上做到盡善盡美，2024也請大家多多指教，我會讓自己更進步」。事實上，在莎莎遭到網友留言洗版謾罵時，主持人Lulu及黃偉晉，都先後留言替莎莎說話，認為大家一起主持，現場的話語絕無任何惡意，黃偉晉更希望不要再有其他受害者。
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