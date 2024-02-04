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詹雅雯驚爆遭猥褻！被性騷擾長達半年 不忍全說了

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
詹雅雯開直播說被性騷擾。圖／摘自臉書
詹雅雯開直播說被性騷擾。圖／摘自臉書

台語歌后詹雅雯突然自曝被性騷擾，她透過直播質問加害者：「歐吉桑你已經幾歲了？你知道丟臉嗎？請你自重，為你自己留點面子。」

詹雅雯透過直播發聲，呼籲大家要保護自己，她透露在這半年來，一直受到網路的性騷擾，「我很難過遇到這樣的事情，覺得我不可能會碰到，我必須要站出來，跟大家分享這件事。」她稱這陣子一直被一個劉姓男子性騷擾，對方傳了許多不堪入目的照片及猥褻照片，讓她相當不滿，直說：「希望這個世界是美麗的，不是這樣骯髒的。」

詹雅雯希望他停止任何騷擾的行為，無奈地說：「連我詹雅雯都會遇到網路性騷擾、霸凌，我相信很多角落的婦女朋友們，甚至女孩子們都受到了威脅。」

她更動怒說：「我在這邊我要嚴重警告，我留你一條路，是因為人性本善，請你不要再做猥褻的動作，來傷害女性。」最後更怒嗆：「如果你再寄一張猥褻的照片給我，我絕對不饒你。」揚言要採取法律行動。

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