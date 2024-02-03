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曾智希遭醫生警告懷孕有生命危險！陳志強親曝真正原因
女星曾智希與大11歲老公陳志強2022年8月結婚，婚後兩人積極備孕，陳志強更宣布老婆暫時不會演出，「期望生龍寶寶」，但他也爆料因為曾智希太瘦，已經被醫生警告：「懷孕會有生命危險」。
陳志強說，兩人目前積極備孕，更看中醫調養身體，連他自己都開始吃中藥，他說明自己吃中藥的原因：「因為醫生把了我的脈之後，說我都在消耗我的天賦，基因很好但是外強中乾，在消耗自己的能量。」而老婆更被醫生警告，太瘦懷孕會有生命危險。曾智希說：「我聽到的時候也嚇一跳，想說這麼嚴重？醫生要我至少要胖到52公斤，現在只有48公斤。」
兩人現在靠著自然受孕及凍卵的方式積極嘗試懷孕，曾智希暫時不會拍戲，陳志強則有拍戲和主持，兩人沒有經濟問題。陳志強笑說：「我們昨天才領了一百萬要包紅包，沒有問題啦。」問他是否今年賺得最多，所以要包出百萬大紅包？陳志強很有信心說：「不會是今年最多，因為以後會更多。」
兩人今年過年計畫是會先陪曾志希回娘家過年，之後則趁著還沒懷孕時到國外滑雪度假。
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