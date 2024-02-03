快訊

理解吳崢非故意造假 柯文哲1理由喊「很抱歉」：可能還是要考慮告

國道出車禍！張善政夫妻傷勢曝光 愛妻胸痛、頭暈急送醫

「咆哮帝」馬景濤為16歲兒慶生 與前妻一家人罕見同框

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
馬景濤(左二)和前妻吳佳尼與兩個兒子同框慶生。圖／摘自微博
馬景濤(左二)和前妻吳佳尼與兩個兒子同框慶生。圖／摘自微博

昔日瓊瑤劇小生「咆哮帝」馬景濤，和前妻吳佳尼育有兩子，近日馬景濤和前妻一起為兒子慶生，一家四口也罕見同框。

馬景濤是在拍攝「封神榜」時，結識飾演琵琶精的吳佳尼，2007年時雙方更認識不到3個月就閃婚，當時頭披婚紗的吳佳尼年僅24歲，而馬景濤則大了她21歲，還曾與唐韻有段婚姻跟一名女兒於1993年離婚。在與吳佳尼這段10年婚姻內，女方為照顧家庭淡出幕前、照顧2名兒子，直到2017年官宣離婚消息，吳佳尼才復出拍戲。

對於離婚原因有一說是指馬景濤不斷向岳父要錢，不過吳佳尼始終沒有透露原因。事實上兩人雖然結婚卻沒有辦婚禮，吳佳尼說：「因為我每次要辦婚禮的時候就懷孕了，所以一直辦不成。」如今小兒子已經16歲了，一家四口也難得同框。但網友卻發現兒子似乎拍照時不太開心，倒是吳佳尼的美貌仍被外界稱奇。

編輯推薦

相關新聞

「咆哮帝」馬景濤為16歲兒慶生 與前妻一家人罕見同框

昔日瓊瑤劇小生「咆哮帝」馬景濤，和前妻吳佳尼育有兩子，近日馬景濤和前妻一起為兒子慶生，一家四口也罕見同框。

張惠妹來了！High爆緯創尾牙現場 後台發紅包天后揪感心

天后張惠妹日前在演唱會上宣佈「ASMR世界巡迴演唱會」5月要啟動MAX版，走向戶外體育場館的超大型巡演；近4年沒有接尾牙...

酒井法子現蹤台灣！凍齡美照曝光「暖暖的」 網敲碗來台開唱

52歲日本女神酒井法子現蹤台灣！她2日於社群發文，寫下「台灣，暖暖的」，隨文曝光髮近照，短髮模樣如同往日，凍齡模樣讓網友直讚「女神真漂亮」，也紛紛留言歡迎她來台灣。

黃子佼突群發這則訊息友盼他復出 恩師張小燕回應了

黃子佼日前傳出烏龍死訊，令外界虛驚一場。根據「三立新聞網」報導，黃子佼3日突然廣發訊息，通知親朋好友自己換電話號碼，除了...

電影「洛基」拳擊冠軍 男星卡爾維德斯人生謝幕

美國演員卡爾．維德斯（Carl Weathers）在電影「洛基」飾演拳擊冠軍克利德，他連續4集與主角席維斯史特龍有著熱血...

柯震東「愛愛內含光」神秘女聲太好聽　真實身分曝光了

由柯震東、夏于喬、林哲熹、巫建和、馬志翔等實力派演員主演的 NETFLIX 影集「愛愛內含光」今（2）日上線，不僅劇情誘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。