「咆哮帝」馬景濤為16歲兒慶生 與前妻一家人罕見同框

昔日瓊瑤劇小生「咆哮帝」馬景濤，和前妻吳佳尼育有兩子，近日馬景濤和前妻一起為兒子慶生，一家四口也罕見同框。

馬景濤是在拍攝「封神榜」時，結識飾演琵琶精的吳佳尼，2007年時雙方更認識不到3個月就閃婚，當時頭披婚紗的吳佳尼年僅24歲，而馬景濤則大了她21歲，還曾與唐韻有段婚姻跟一名女兒於1993年離婚。在與吳佳尼這段10年婚姻內，女方為照顧家庭淡出幕前、照顧2名兒子，直到2017年官宣離婚消息，吳佳尼才復出拍戲。

對於離婚原因有一說是指馬景濤不斷向岳父要錢，不過吳佳尼始終沒有透露原因。事實上兩人雖然結婚卻沒有辦婚禮，吳佳尼說：「因為我每次要辦婚禮的時候就懷孕了，所以一直辦不成。」如今小兒子已經16歲了，一家四口也難得同框。但網友卻發現兒子似乎拍照時不太開心，倒是吳佳尼的美貌仍被外界稱奇。

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