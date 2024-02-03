酒井法子現蹤台灣！凍齡美照曝光「暖暖的」 網敲碗來台開唱
52歲日本女神酒井法子現蹤台灣！她2日於社群發文，寫下「台灣，暖暖的」，隨文曝光髮近照，短髮模樣如同往日，凍齡模樣讓網友直讚「女神真漂亮」，也紛紛留言歡迎她來台灣。
酒井法子被封為「擋泥板女神」，但她於2009年涉毒遭判刑，重創女神形象及演藝事業，近年來她積極求復出，1日宣布將於香港舉辦演唱會，2日她驚喜曝光人在台灣，也偶網友敲碗盼她來台開唱。
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