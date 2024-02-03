黃子佼突群發這則訊息友盼他復出 恩師張小燕回應了

黃子佼日前傳出烏龍死訊，令外界虛驚一場。根據「三立新聞網」報導，黃子佼3日突然廣發訊息，通知親朋好友自己換電話號碼，除了報平安，也引發「他可能準備復出」的猜測。

黃子佼群發訊息寫著：「謝謝您這段時間的聯繫互動，除舊布新的時間，先預祝來年龍心大悅，然後請將我的舊電話刪除，麻煩了感恩感恩！」他的恩師張小燕也有收到，被問到黃子佼是否準備復出？她表示：「只是換電話號碼，新年新氣象。」

而張小燕也提到黃子佼的近況：「帶孩子，做很多功課，看書，聽音樂，進步中，謝謝關心。」雖然目前網路上還是有不實消息流竄，但從張小燕的回答中可以得知黃子佼的真實現況，也讓關心他的親友、粉絲可以放心。

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