電影「洛基」拳擊冠軍 男星卡爾維德斯人生謝幕

美國演員卡爾．維德斯（Carl Weathers）在電影「洛基」飾演拳擊冠軍克利德，他連續4集與主角席維斯史特龍有著熱血的對手戲。維德斯的家人今天表示他已離世，享年76歲。

法新社報導，維德斯曾在1987年的電影「終極戰士」（Predator）中與阿諾史瓦辛格（ArnoldSchwarzenegger）共同演出，最近又出現在「星際大戰」（Star Wars）衍生劇「曼達洛人」（The Mandalorian），同時憑藉該角色獲得艾美獎。

據線上雜誌Deadline報導，維德斯的家人表示：「我們悲痛地宣布維德斯離世。」「卡爾（維德斯）是一位傑出的人，擁有非凡的一生。通過他對電影、電視、藝術和體育的貢獻，他留下不可磨滅的印記，並得到全世界和數個世代的認可。」

聲明沒有透露維德斯的死因，但補充說他昨天在睡夢中平靜地離世。

維德斯的職業生涯橫跨50年，從20世紀70年代中期的「黑人剝削」（Blaxploitation）電影開始，他演出超過75部電影和電視。

維德斯在Disney+ 熱播的「曼達洛人」扮演賞金獵人公會（Bounty Hunters' Guild）首領卡加（GreefKarga），年輕觀眾非常喜歡這個角色，他在9集的故事中與主角巴斯卡（Pedro Pascal）的關係日益親密。

維德斯還在另一部深受喜愛的系列電影中擔任配音，當時他在2019年的「玩具總動員 4」（Toy Story 4）中為「卡佬戰鬥兵」（Combat Carl）一角配音。

維德斯也因「高爾夫球也瘋狂」（Happy Gilmore）中的教練角色而備受稱譽。在這部電影中，他因鱷吻失去手掌後離開職業巡迴賽，轉而指導亞當山德勒（Adam Sandler）打高爾夫。

不過維德斯在「洛基」（Rocky）飾演的重量級拳王艾波羅．克利德（Apollo Creed）才是他最為人所銘記的角色。由沒沒無聞，由席維斯史特龍（Sylvester Stallone）飾演的洛基．貝柏亞（Rocky Balboa），在劇中必須向這位自視甚高的拳王挑戰。

1976年的「洛基」衍生出多部系列，「克利德」（Creed）就是其中之一。「洛基」讓世界得以近距離觀看冠軍拳賽的殘酷。

這部電影的逆境原型與暴力強而有力地結合在一起，創造了一部立即的經典，在近半世紀後仍然引起共鳴。

以鮮血、骨折和慢動作拳擊為特色的高潮場景為打鬥電影樹立標竿。它也使席維斯史特龍走上電影巨星之路。

「洛基」贏得了1977年奧斯卡最佳影片、艾維森（John Avildsen）也拿下最佳導演獎，這部片還在許多其他提名的獎項中勝出。

1979年，維德斯在「洛基 II」中再次扮演克利德，並與貝柏亞再次對決。

維德斯後來在1982年的「洛基 III」回歸，並在1985年的「洛基 IV」四度亮相，結果克利德在場上被杜夫朗格（Dolph Lundgren）飾演的俄羅斯重量級拳手打死。

「終極戰士」主角阿諾史瓦辛格稱維德斯是「傳奇」，「一位傑出運動員、一位出色演員和一個偉大的人。沒有他，我們就不可能拍終極戰士，而且我們當然不會在拍攝過程中度過如此美好的時光。」

同樣也是「終極戰士」演員、前明尼蘇達州州長溫杜拉（Jesse Ventura）在社群媒體X表示，世界失去「一位偶像」。「卡爾．維德斯是一位非凡天才，一位真正的專業人士，也是一位親愛的友人。」

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