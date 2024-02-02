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柯震東「愛愛內含光」神秘女聲太好聽　真實身分曝光了

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
陳泳希是華研培養的新人。圖／華研國際
陳泳希是華研培養的新人。圖／華研國際

由柯震東、夏于喬、林哲熹、巫建和、馬志翔等實力派演員主演的 NETFLIX 影集「愛愛內含光」今（2）日上線，不僅劇情誘人，就連裡頭的音樂也引發網友高度關注，這獨特的女聲正是華研國際培訓4年的樂壇新人「JUD」陳泳希。

陳泳希日前在記者會演唱主題曲「相濡以沫」，演員們大讚她的演唱實力，林哲熹事後在IG發文表示：「我相信劇出來之後，大家一定會把她整張專輯加到播放清單。」讓身為新人的她受寵若驚，「我很幸運身邊有很多願意幫助我的人，謝謝公司給我這個機會，讓大家可以看到我」。

畢業於台南藝術大學的陳泳希，自幼主修古典鋼琴，她的歌聲被「愛愛內含光」製作人形容為「有一種特殊的頻率，看似柔軟，但一個冷不防，可能會像一張鋒利的紙片，劃傷你的心」。而她在大學時期間就被華研國際選為練習生，不斷的在學校與公司裡鑽研作曲作詞。

4年培訓期間，陳泳希猶如重讀一次大學，坦言一度想過放棄最愛的音樂，「我曾經想過要做一份穩定的工作，但那不是我想要的，音樂一直是我的支柱。」如今她即將帶著音樂作品勇闖歌壇。

對於影集中的「性」相關議題時，她也分享感情觀，「我覺得自己是容易暈船的人，但身為一個創作人，我非常樂意聽到各種禁忌的感情故事，都會成為我很好的人生體驗。」倘若身旁的朋友有暈船困擾時，她通常會選擇陪伴，因為當局者迷，她認為陷入暈船的人不會想聽，「要自己痛過或清醒才有用。」

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陳泳希為Netflix影集「愛愛內含光」獻唱「相濡以沫」。圖／華研國際
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