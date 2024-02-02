孫睿宣布成人妻！演校花走紅 昔見證昆凌周杰倫婚禮被封「最美伴娘」
女星孫睿結婚了，她1日在社群分享登記結婚的照片，透露已於1月23日正式成為人妻。
孫睿在社群曝光和老公的合照，並寫下：「2024.01.23💍，希望50年後我們依然笑的這麼開心。娶我需要很大的勇氣，相信你是有備而來☺️」並標記老公稱「接下來的日子辛苦你了！」
孫睿以電影《KANO》校花一角走紅，2018年以女團ALL-RANGE成員在樂壇出道，她也是昆凌好友，曾擔任昆凌與周杰倫婚禮的伴娘，被封為「昆凌最美伴娘」，見證好友成人妻，今也開心宣布已登記結婚。
孫睿還喊話各大廠商來邀合作，直呼：「婚禮還需要好一陣子，歡迎各大廠商邀約😆。我還是先努力工作～～～拜託大家多多發我工作勿忘我！！」
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